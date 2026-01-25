Дина Корзун отметила, что не сразу осознавала, что её партнером по съемкам является Том Харди. Лишь позже актриса поняла, что в соседнем гримерном кресле сидит один из ведущих актеров сериала. На вопрос журналистов о влиянии Харди на неё, Корзун с юмором призналась, что, по её ощущениям, именно Харди оказался под её обаянием: «Думаю, что это он попал под мое очарование. Ровно на один день».

Для Корзун участие в "Острых козырьках" стало, прежде всего, профессиональным опытом. Она отметила, что отсутствие культа звездности помогло ей выстроить карьеру за рубежом, где её не ассоциировали с одной ролью.

