Наталью Селезневу запомнили как большеглазую актрису из комедий Леонида Гайдая. В 2025-м возлюбленной Шурика хорошей девушке Лиде исполнилось 80 лет, но возраст не властен над знаменитостью, которая, несмотря на затворничество, остается легким и лучистым человеком.

Актриса Наталья Селезнева, подробности личной жизни и интересные факты об исполнительнице роли хорошей девушки Лиды, которых вы могли не знать - в этом материале.

Амплуа актрисы Натальи Селезневой приемная комиссия разглядела еще на вступительных экзаменах, а затем педагоги убедили студентку, что она комедийная артистка. Поэтому, несмотря на драматический талант, выбор дальнейшего направления в работе для Натальи Игоревны был очевиден. Селезнева пришла в Театр сатиры и осталась верна его подмосткам на протяжении шести десятилетий.

Звездный час в кино для актрисы настал после роли хорошей девушки Лиды. Работу в комедии Гайдая Наталья Селезнева получила во время учебы в театральном вузе. В дальнейшем с именем режиссера оказалось связано еще несколько ярких образов, в том числе «боярыня», которая «красотою лепа» из проекта «Иван Васильевич меняет профессию» и Танюша в «Не может быть!»

Самой любимой в кино оказалась роль сотрудницы музея Саши в фильме «Тема» Глеба Панфилова. Актриса Наталья Селезнева призналась, что дело было не в роли, а в интересных съемках. Коллегами по кадру оказались Инна Чурикова, Евгений Весник, Михаил Ульянов. Вахтанговцы были примером для подражания, а режиссер призывал доверять интуиции, и эта фраза стала духовным завещанием для исполнительницы.

А любимой телеролью оказался образ пани Катарины из «Кабачка "13 стульев"». Героиня считалась законодательницей моды, что стоило актрисе Наталье Селезневой немало нервов, поскольку за слишком дерзкие наряды исполнительницу штрафовали.

Наталья Игоревна считает себя консервативным человеком. Знаменитость осталась предана одному театру, в графе «семейное положение» был только один штамп. И даже духи, как призналась артистка в 2025-м, не меняла 40 лет.

А еще знаменитость хранила верность футбольному клубу ЦСКА. Болеть за армейцев актриса Наталья Селезнева начала в юности. С баскетбола перешла на хоккей, а затем футбол. Игроков исполнительница сравнивала с актерами, а болельщиков – со зрителями.

Наталья Игоревна с удовольствием посещала домашние матчи, на которых болела красиво и без отрицательных эмоций. Поражения любимой команды исполнительница воспринимала философски и напоминала себе, что вся жизнь – игра.

К слову, футболистов ЦСКА актриса Наталья Селезнева считала семьей. Клуб всегда поздравлял звезду с днем рождения и другими праздниками. В домашней коллекции знаменитости есть вещи с символикой армейцев, в том числе и с фамилией Селезнева.

Более полувека рядом с Натальей Селезневой был муж Владимир Андреев. История любви супругов началась на съемочной площадке сказки «Калиф-аист», где Наталья Игоревна играла принцессу, а будущий супруг – принца.

На момент первой встречи Андреев был женат на Наталье Архангельской. Отношения длились семь лет, и за месяц до знакомства пара узаконила отношения. Однако любовь с первого взгляда перевернула личную жизнь артистам.

Селезнева и Андреев пытались противостоять запретным чувствам и договорились не встречаться, но держать дистанцию смогли неделю. А затем любовь оказалась сильнее условностей и влюбленные поженились. Брак длился 52 года. В этих отношениях родился сын Егор Андреев. Больше детей в семье не появилось.

Позднее Наталья Игоревна терзалась муками совести и считала, что жизненные испытания оказались расплатой за любовь. С годами чувство вины притупилось, поскольку брак с Андреевым сложился благополучно, а с избранником оказались одинаковые взгляды на жизнь.

Полцарства за Пушкина

Еще одним мужчиной, за общение с которым актриса Наталья Селезнева оказалась готова отдать полцарства, стал Александр Пушкин. Увлечение поэтом началось со «Сказки о рыбаке и рыбке». В студенческие годы на всю стипендию знаменитость купила собрание сочинений поэта за 28 руб.

В трудные времена эти произведения становились спасением. После перенесенной коронавирусной инфекции, которая повлияла на память, актриса заново учила «Евгения Онегина» и гордилась, что это получалось.

Обида на Варлей

В одном из интервью актриса поделилась обидой на Наталью Варлей, которая в книге «Канатоходка» обвинила режиссера Леонида Гайдая в домогательствах во время съемок «Кавказской пленницы».

Актриса Наталья Селезнева опровергла обвинения коллеги и поделилась историей из поездки на Кипр. Наталья Игоревна призналась, что однажды ночью постановщик стал настойчиво стучать в двери и просил впустить его в номер. Артистка долго отказывалась, но затем уступила просьбам. Оказалось, что режиссер хотел одолжить «бутылочку коньяка» и даже в мыслях не держал других намерений.

Наталья Игоревна была обижена на коллегу и считала, что предавать память гениального режиссера – это кощунство. Селезнева также заметила, что если бы Гайдай домогался актрис, то она оказалась бы первой.

Памятники при жизни

Продолжает список интересных фактов об актрисе Наталье Селезневой шесть памятников, которые появились при жизни.

Гипсовая скульптура хорошей девушки Лиды вместе с Шуриком установлена в Карелии, недалеко от школы в городе Ланденпохья. Монументы также появились возле Экономического института в Москве, в Рязани, Прокопьевске и Краснодаре. Самым оригинальным и неоднозначным оказался памятник из стеклопластика в селе Ютановка Белгородской области.

Конфликт с Татьяной Пельтцер

Актриса Наталья Селезнева попала в кино благодаря Агнии Барто, которая была сценаристкой фильма «Алеша Птицын вырабатывает характер». В итоге после знакомства с юной исполнительницей Агния Львовна настояла, чтобы в проекте снималась Селезнева.

Сценаристку пытались уговорить отказаться от этой затеи, поскольку треть фильма была снята. Но властная Барто настояла на своем.

Ранее в актерский состав была включена Татьяна Пельтцер, которая играла бабушку девочки. Под новую исполнительницу нашли другую артистку, Валентину Сперантову, а Пельтцер лишилась роли.

А затем, когда Наталья Селезнева пришла служить в Театр сатиры, Пельтцер взъелась на молодую коллегу и не простила артистке потерю роли.

Отношения с Александром Демьяненко

Актриса Наталья Селезнева умела дружить с коллегами. На съемочной площадке фильма «Операция "Ы" и другие приключения Шурика» исполнительница познакомилась с Александром Демьяненко. Опытный коллега был немногословным и погруженным в себя человеком. Тогда установить дружеские отношения не получилось.

В середине 90-х Александр Сергеевич терял зрение и остался без работы. В сложный период руку помощи коллеге протянула Наталья Игоревна. В итоге благодаря усилиям актрисы Демьяненко провели операцию на сетчатке глаза. После Селезнева предложила вместе работать на творческих вечерах и встречах. В итоге в последние годы жизни Александра Сергеевича артисты сдружились.

Проблемы со здоровьем

Владимира Андреева не стало 29 августа 2020-го. Смерть мужа актриса переживала болезненно. Наталья Игоревна на некоторое время отказалась от общения с журналистами и замкнулась в себе.

Последние годы на знаменитость обрушились проблемы со здоровьем. В 2018-м актриса сломала шейку бедра, знаменитости требовалось длительное восстановление. После коронавирусной инфекции появились осложнения, затронувшие суставы.

Последние два года Наталья Игоревна остается затворницей в квартире с видом на Кремль, где когда-то жила Екатерина Фурцева, и редко выходит из дома. В 2023-м прошел спектакль с участием актрисы. Селезнева появилась на сцене в офисном кресле и после операции по замене коленного и тазобедренного суставов так и не смогла встать на поклон. В СМИ писали о ревматоидном артрите у знаменитости.

В интервью 2024-го изданию «КП» Наталья Игоревна опровергла слухи об инвалидном кресле и уверяла, что ноги у нее ходят. Сейчас актриса Наталья Селезнева изредка появляется на телевидении, а зрители замирают у экранов и с восхищением наблюдают за невероятно женственной, большеглазой и улыбчивой звездой, над которой не властно время.