Афганская режиссерка стала мировой сенсацией 0 176

Lifenews
Дата публикации: 26.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Это третий фильм из пяти запланированных Садат экранизаций произведений писателя и актера Анвара Хашими.

Это третий фильм из пяти запланированных Садат экранизаций произведений писателя и актера Анвара Хашими.

"Она привносит романтику и нотки юмора в захватывающую политическую историю".

Романтическая комедия "No Good Men" ("Нет хороших людей") афганской кинематографистки Шарбану Садат (35) станет фильмом открытия Берлинского кинофестиваля в этом году. Премьера ленты о редакции новостного агентства в Кабуле состоится 12 февраля.

Фильм рассказывает о редакции новостного агентства в Кабуле в Афганистане в эпоху демократии, до возвращения талибов к власти в стране в 2021 году. По сюжету молодая женщина-оператор из Кабула влюбляется в женатого телерепортера, вдвое старше ее, после того, как узнает об измене своего мужа.

«Шарбану Садат — одна из самых ярких фигур в мировом кинематографе, и фильм No Good Men действительно оправдывает ожидания, возложенные на нее после выхода двух ее первых полнометражных фильмов», — заявила директор Берлинского кинофестиваля Триша Таттл.

Shahrbanoo_Sadat_-_IFFR_2020.jpg

По ее словам, в картине Садат «продолжает свою важную работу, освещая жизнь афганских женщин».

«Она привносит романтику и нотки юмора в захватывающую политическую историю. Тот факт, что фильм основан на реальных событиях и что режиссер так много рисковала, чтобы снять эту картину, делает ленту No Good Men еще более значимой для нас в качестве фильма открытия 76-го Берлинского кинофестиваля», — добавила она.

В 2021 году Садат была вынуждена бежать из Кабула вместе со своей семьей. Среди ее предыдущих работ — ленты «Волк и овца» (2016) и «Приют» (2019).

#Афганистан #юмор #кино #кинотеатр #культура #режиссер #женщины #романтика #политика
