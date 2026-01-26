Baltijas balss logotype
Белла Хадид обрушилась с критикой на Dolce & Gabbana 0 242

Дата публикации: 26.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Белла Хадид обрушилась с критикой на Dolce & Gabbana

Модель заявила, что не понимает, почему бренд до сих пор поддерживают, несмотря на многолетние обвинения в расизме, сексизме и нетерпимости.

Повод для скандала

29-летняя Белла Хадид резко высказалась в адрес Dolce & Gabbana после показа мужской коллекции сезона осень/зима на Неделе моды в Милане. В сети обратили внимание на крайне однородный кастинг моделей — один из пользователей охарактеризовал его как «пятьдесят оттенков белого».

Дискуссия развернулась под видео дизайнера Элиаса Медини (Lyas), который первым публично раскритиковал выбор моделей для шоу под названием «Портрет мужчины». По его словам, состав участников показа полностью противоречил заявленной идее индивидуальности и уникальности каждого мужчины.

Реакция Беллы Хадид

Хадид присоединилась к обсуждению в комментариях и не стала подбирать мягких формулировок:

«Я в шоке, что люди до сих пор поддерживают эту компанию, это позор. Модели, стилисты, кастинг — всё это чертовски несправедливое дело».

Этот комментарий набрал более 60 тысяч лайков. В следующем сообщении модель добавила, что бренд уже давно должен был быть «отменён», напомнив о «годах расизма, сексизма, ксенофобии и нетерпимости».

Поддержка со стороны индустрии

С мнением Хадид согласились и другие представители модного сообщества. Стилист и редактор Габриэлла Карефа-Джонсон отметила, что подобные ситуации — результат того, что влиятельные фигуры продолжают оправдывать бренд ради финансовой выгоды. По её словам, микроагрессии со временем превращаются в системную проблему и норму поведения.

Высказывание Беллы Хадид вновь напомнило о давних репутационных скандалах вокруг Dolce & Gabbana и запустило новую волну обсуждений о реальном разнообразии и инклюзивности в высокой моде.

источник

#расизм #инклюзивность
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
