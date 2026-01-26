Baltijas balss logotype
Карл III отказался встречаться с принцем Гарри и уехал из Лондона 0 399

Lifenews
Дата публикации: 26.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Карл III отказался встречаться с принцем Гарри и уехал из Лондона

Король Великобритании демонстративно покинул столицу накануне визита младшего сына, окончательно дав понять, что примирения пока не будет.

Визит Гарри в Лондон

Принц Гарри прибыл в Великобританию для участия в заседаниях Высокого суда, где рассматривается его иск против издателей таблоидов Daily Mail и Mail on Sunday. По данным инсайдеров, герцог Сассекский рассчитывал совместить судебные разбирательства с попыткой наладить отношения с отцом, однако эти планы не реализовались.

Решение монарха

Карл III заранее покинул Лондон и отправился в Шотландию. Представители короля дали понять, что в его графике не предусмотрено времени для общения с Гарри, и личная встреча не рассматривалась.

Почему король избегает контакта

Источники утверждают, что Карл III опасается откровенности сына. После выхода мемуаров «Запасной» и документальных фильмов, где принц Гарри раскрывал содержание частных семейных разговоров, король не готов рисковать конфиденциальностью личного общения.

Напряжение между отцом и сыном сохраняется, а отъезд Карла III лишь подчеркнул глубину кризиса в отношениях внутри королевской семьи.

источник

#Великобритания #отношения #принц Гарри #Карл III
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

