Король Великобритании демонстративно покинул столицу накануне визита младшего сына, окончательно дав понять, что примирения пока не будет.

Визит Гарри в Лондон

Принц Гарри прибыл в Великобританию для участия в заседаниях Высокого суда, где рассматривается его иск против издателей таблоидов Daily Mail и Mail on Sunday. По данным инсайдеров, герцог Сассекский рассчитывал совместить судебные разбирательства с попыткой наладить отношения с отцом, однако эти планы не реализовались.

Решение монарха

Карл III заранее покинул Лондон и отправился в Шотландию. Представители короля дали понять, что в его графике не предусмотрено времени для общения с Гарри, и личная встреча не рассматривалась.

Почему король избегает контакта

Источники утверждают, что Карл III опасается откровенности сына. После выхода мемуаров «Запасной» и документальных фильмов, где принц Гарри раскрывал содержание частных семейных разговоров, король не готов рисковать конфиденциальностью личного общения.

Напряжение между отцом и сыном сохраняется, а отъезд Карла III лишь подчеркнул глубину кризиса в отношениях внутри королевской семьи.

источник