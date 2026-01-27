Baltijas balss logotype
После развода с Николь Кидман, 58-летний Кит Урбан нашел юную певицу 0 264

Lifenews
Дата публикации: 27.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кит и Николь - ну чем они были не пара.

Кит и Николь - ну чем они были не пара.

Причиной расставания могла стать измена.

Кит Урбан, по слухам, после развода с Николь Кидман переехал жить к новой возлюбленной — 26-летней кантри-певице Карли Скотт Коллинз. Сама она уже отреагировала на сообщения СМИ об их романе.

Источники сообщили Daily Mail, что у 58-летнего Урбана есть девушка и что они якобы уже живут вместе. "Слышала, что у него есть девушка. Некоторые даже думают, что они живут вместе", — цитирует таблоид источники. Информация появилась на фоне более ранних сообщений о том, что причиной расставания Кидман и Урбана после 19 лет брака является его измена.

По сведениям издания Page Six, избранницей певца является его молодая коллега Карли Скотт Коллинз — восходящая звезда кантри-музыки.

kitttt.png

Известно, что в 2025 году она выступала на разогреве в туре Урбана. Спустя пять месяцев после начала тура Коллинз поздравила его в соцсетях с днём рождения и выразила свою благодарность за возможность выступать с ним на одной сцене.

Сама Коллинз уже отреагировала на слухи её романе с Урбаном. Она назвала их "абсолютно нелепыми и не соответствующими действительности".

В сентябре 2025 года начали появляться слухи о том, что Кидман и Урбан провели лето порознь и что в их браке возникли проблемы. Несколько дней спустя обладательница премии "Оскар" подала на развод, а в январе 2026 года они официально развелись. Обе дочери бывших супругов остались жить с матерью, сами Урбан и Кидман не предъявили друг другу финансовых претензий.

Кит Лайонел Урбан — австралийский кантри-певец, композитор и гитарист, коммерческий успех которого большей частью сложился в Соединённых Штатах Америки и Австралии. Урбан начал свою карьеру в Брисбене, переехав в раннем возрасте в город Caboolture, расположенный на побережье Австралии.

#развод #музыка #соцсети #Николь Кидман #певица #певец #знаменитости #роман #слухи
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
