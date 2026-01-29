Голос и образ Ирины Аллегровой невозможно не узнать или с кем-то перепутать. Яркая и энергичная, артистка умела «зажечь» зал, и поклонники всегда с восторгом принимали ее «Императрицу» и «Угонщицу». Но уводила ли певица мужчин из семей в реальности.

Ирину Аллегрову обожают за популярные шлягеры 90-х, так что когда несколько лет назад звезда не включила хиты в сольный концерт, поклонники негодовали. К недовольству фанатов артистка отнеслась философски, полагая, что репертуар вокалиста со временем должен меняться.

С началом пандемии музыкальные критики и поклонники забили тревогу, ведь Ирина Александровна исчезла с радаров. В то время как коллеги продолжали выступать на сборных концертах, наша героиня от массовых мероприятий отказалась, решив, что здоровье дороже. Исключение звезда сделала, представив на «Новой волне» и «Песне года» композицию «Имя твое».

На днях звезде исполнилось 74, и она по-прежнему находится в периоде раздумий, не желая показываться большой публике. Летом 2024-го на «Новой волне» артистка признавалась коллегам, что хочет завершить карьеру, однако затем выступила на юбилее Игоря Крутого. В октябре 2025-го Аллегрова снялась в клипе на новую песню любимого композитора, а тот отметил, что сцена продолжает манить певицу, как бы она это не отрицала.

Хотя Ирина Александровна не собирается давать в честь дня рождения концерт или собирать гостей, мы не можем проигнорировать праздник народной артистки, а потому вспоминаем о перипетиях ее личной жизни.

Такой красивой любви, как у родителей, Ирина Аллегрова никогда не встречала. Отношения мамы с папой всегда оставались для нее примером. Отец звезды, режиссер Александр Саркисов, в юности был страстно увлечен цирком, и даже какое-то время там работал. Именно в цирке ему дали псевдоним «allegro», что в переводе с итальянского языка — «резвый», «веселый», превратившийся позднее в фамилию Аллегров. С будущей женой и матерью Ирины он познакомился в Театре музыкальной комедии: Серафима Сосновская была оперной певицей.

Родители видели дочь только на сцене: Ирина училась в лучшей музыкальной школе при бакинской консерватории. Она с легкостью могла бы стать студенткой этого вуза, если бы не заболела. «Если бы я поступила, моя жизнь сложилась совершенно иначе — мне прочили блестящее будущее пианистки-исполнительницы», — вспоминала Аллегрова.

В их уютном доме любили бывать Мстислав Ростропович, Галина Вишневская, Арам Хачатурян. Близким другом семьи и воплощением девичьих грез Ирины оказался Муслим Магомаев. Именно он первым обратил внимание на талант девочки.

В личной жизни Ирина Аллегрова пережила немало перемен, случавшихся по ее воле. За плечами звезды — четыре брака, и она благодарна каждому супругу, научившему ее «прощать, перешагивать и идти дальше».

«У меня никогда не было любовников, были только мужья!» — любила повторять артистка. При этом певица признавалась, что на своего потенциального избранника хотела бы смотреть снизу вверх. Но такого человека рядом с ней так и не появилось, а в прошлом главные мужчины ее жизни оказывались слабее, — вместо того, чтобы оберегать и защищать, унижали и предавали.

Замуж звезда вышла в 18, хотя большой любви к баскетболисту Георгию Таирову не испытывала. По мачо «с потрясающей фигурой и изумрудными глазами» сходила с ума половина женского населения Баку, но Георгий замечал только Ирину Аллегрову. Говорили, что решение о свадьбе было принято назло… Муслиму Магомаеву. Будущая певица была платонически влюблена в великого маэстро, но тот не обращал на нее внимания.

Со вторым мужем Владимиром Блехером Ирину связал служебный роман. Руководитель ВИА «Молодые голоса» увидел Аллегрову в ресторане, где она пела. Он предложил начинающей певице поработать в его ансамбле, и та сразу согласилась — это был хороший шанс заявить о себе.

Блехер был очарован не только голосом молодой солистки, ведь испытывал к ней теплые чувства. Ирина больше думала о сцене, но все-таки приняла предложение Владимира стать его женой. Песню «Наводнение» он написал для молодой супруги, но исполнила она композицию лишь через 30 лет!

Третьим супругом Ирины Александровны стал Владимир Дубовицкий, сделавший из нее настоящую звезду. Карьера артистки стремительно пошла в гору, как только она начала петь в модном тогда ансамбле «Электроклуб» под руководством Дубовицкого.

После свадьбы до Ирины начали доходить слухи о том, что Владимир ей не верен. Обманутая женщина не захотела терпеть обман и настояла на расставании. Муж молил о прощении, желая остаться, но ему указали на дверь. Поговаривали, что Дубовицкого увела из семьи Татьяна Овсиенко, однако последняя опровергла сплетни.

Ирина Александровна зареклась выходить замуж после третьего развода, но судьба свела ее с человеком, который, по словам певицы, стал ее четвертым и самым любимым мужем. В 1993 году в коллектив к Ирине Аллегровой из ансамбля Аллы Пугачевой «Рецитал» пришел новый танцор Игорь Капуста. Чувства накрыли Аллегрову с головой. Говорили, что ей пришлось отбить любимого у его девушки, и сделала она это очень быстро.

«Признаюсь, страдал от ее чрезмерного внимания, делал вид, что ничего не замечаю, — вспоминал Капуста. — Моя Таня начала закатывать сцены ревности. Она видела, что Ирина Аллегрова положила на меня глаз. Однажды после очередной разборки я выскочил из подъезда, увидел «девятку» Ирины Аллегровой, сел в нее, и мы уехали. Кстати, песня Иры «Угонщица» как раз про тот случай: она записала ее уже на следующий день после произошедшего, а через неделю исполнила на сцене. Ира вообще все делала стремительно. Такая сильная женщина, что может взглядом столб сдвинуть».

Новый спутник был младше Ирины Александровны на девять лет. Многие считали этот союз мезальянсом, но сама звезда буквально купалась в своем счастье и не желала ничего замечать. Она уговорила Игоря обвенчаться. Влюбленные приехали в церковь под чужими фамилиями, а кадры с таинства потом были использованы в клипе «Свадебные цветы». Что же стало причиной их расставания? Игорь Капуста говорил о том, что союз разрушила дочь Аллегровой Лала: якобы из-за зависти к женскому счастью матери девушка настраивала ее против молодого мужа. По второй версии, виной очередного развода певицы стала любвеобильность Капусты. Ну а сестра Игоря утверждала, что певица прилюдно унижала танцора и много выпивала, чего тот не переваривал. Так или иначе, этому браку пришел конец.

Ирина Александровна уединилась в загородном доме, проводя дни с родными людьми — дочерью Лалой и внуком Александром. Это расставание далось ей особенно тяжело — уж очень звезда любила четвертого мужа. Оставшись одна, певица едва не спилась, но вовремя взяла себя в руки и смогла победить зависимость.

Что касается Игоря Капусты, тот он так и не смог найти себя. Его судьба сложилась трагически. Мужчина занимался бизнесом, но в 2012 году в машине экс-супруга Аллегровой обнаружили два килограмма наркотиков, и тот сел за решетку.

Экс-супруг Аллегровой провел пять лет в колонии строгого режима в Ленинградской области. После выхода на свободу у мужчины обнаружили хроническую обструктивную болезнь легких в тяжелой стадии. Ослабленный организм не смог выдержать воспаление легких, и Капуста скончался в одной из больниц Санкт-Петербурга. Ирина Александровна никак не отреагировала на смерть бывшего мужа. Она не пришла на церемонию прощания и даже не прислала венок на его могилу. Возможно, пережитая в браке драма и страшное разочарование в человеке, которого она любила всей душой, помешали это сделать…

С тех пор исполнительница хита «Угонщица» не распространяется о личном. Из редких интервью следует, что главным мужчиной для звезды остается внук. «Сейчас главное для меня — семья, все остальное — пыль, — подчеркивала певица. — Живу тем, например, что освоила за время пандемии искусство печь хлеб. Понимаю, что это странно звучит из уст народной артистки, но как есть… Пеку семье и друзьям — пышные, сумасшедшие, полезные хлеба. И об этом, кстати, могу говорить часами…»