53-летний сын Эммануила Виторгана отправился на отдых вместе со своей возлюбленной. Компанию актеру составила 35-летняя визажист Анна Короткова.

Бывший муж Ксении Собчак показал молодую возлюбленную в бикини на курорте. Анна Короткова позирует в черном купальнике на завязках на фоне заката солнца. Кадр получился очень романтичным и чувственным.

Анна решила не отставать от возлюбленного и позже разместила их совместное фото у себя на странице в соцсетях. На снимке Короткова запечатлена в сарафане свободного кроя, а артист позирует стоя рядом с ней в зеленой футболке.

Подписчики визажиста отметили, что она и ее избранник выглядят загорелыми и немного уставшими, а 15-летняя разница в возрасте между ними практически не заметна.

Напомним, что первые слухи о новом романе бывшего мужа Собчак появились в середине 2024 года. Отношения с Анной Коротковой сын Эммануила Виторгана официально подтвердил первого января 2025-го, опубликовав совместное фото в соцсетях. Многодетный отец не скрывает, что счастлив в новых отношениях, но регистрировать брак с избранницей он не торопится.