Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Максим Виторган выгуливает возлюбленную на 15 лет моложе 0 620

Lifenews
Дата публикации: 29.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ну чем они не пара.

Ну чем они не пара.

Анна Короткова намерена не упустить свой шанс.

53-летний сын Эммануила Виторгана отправился на отдых вместе со своей возлюбленной. Компанию актеру составила 35-летняя визажист Анна Короткова.

Бывший муж Ксении Собчак показал молодую возлюбленную в бикини на курорте. Анна Короткова позирует в черном купальнике на завязках на фоне заката солнца. Кадр получился очень романтичным и чувственным.

Анна решила не отставать от возлюбленного и позже разместила их совместное фото у себя на странице в соцсетях. На снимке Короткова запечатлена в сарафане свободного кроя, а артист позирует стоя рядом с ней в зеленой футболке.

Подписчики визажиста отметили, что она и ее избранник выглядят загорелыми и немного уставшими, а 15-летняя разница в возрасте между ними практически не заметна.

Напомним, что первые слухи о новом романе бывшего мужа Собчак появились в середине 2024 года. Отношения с Анной Коротковой сын Эммануила Виторгана официально подтвердил первого января 2025-го, опубликовав совместное фото в соцсетях. Многодетный отец не скрывает, что счастлив в новых отношениях, но регистрировать брак с избранницей он не торопится.

Читайте нас также:
#звезды #отношения #отпуск #соцсети #знаменитости #роман
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Суд Москвы рассмотрит иск Виталия Бородина к Алле Пугачёвой
Изображение к статье: Раскрыто предназначение ветхозаветного Ковчега завета
Изображение к статье: Психиатр предупредил об опасности просмотра ускоренных видеороликов
Изображение к статье: Поворот в скандале: команда готова отказаться от организации концерта имени Паулса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Викторию Бекхэм наградили французским Орденом искусств и литературы на фоне напряжённости в семье
Lifenews
Изображение к статье: За Латвию несёт ответственность народ Латвии, и мы как его часть - Браже
Политика
Изображение к статье: Какая еда способна замедлить опьянение?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Импотенция это признак скорой смерти - ученые
Lifenews
Изображение к статье: Почему кошка ходит за хозяином по пятам: истинные причины такого поведения
Люблю!
Изображение к статье: Любимая доченька Лала вся в маму. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Викторию Бекхэм наградили французским Орденом искусств и литературы на фоне напряжённости в семье
Lifenews
Изображение к статье: За Латвию несёт ответственность народ Латвии, и мы как его часть - Браже
Политика
Изображение к статье: Какая еда способна замедлить опьянение?
Еда и рецепты

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео