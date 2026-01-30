«Мой пьющий мужичок, как вы мне пишете, смотрите, сделал мне пятерню за четыре дня пребывания!»

Певица Слава продолжает удивлять публику. Не успели поклонники звезды отойти от ее шокирующих признаний о бывшем муже, как подоспела другая новость.

В чем 45-летней Анастасии Сланевской (настоящее имя артистки) не откажешь, так это в умении смеяться над собственными бедами. Казалось бы, после оглушительного расставания с Анатолием Данилицким певица могла уйти в тень или вовсе впасть в депрессию. Ведь каких только признаний о рухнувших отношениях ни сделала Слава в студии Бориса Корчевникова под конец 2025 года.

«Он живчик. Живее всех здоровых. Еще успевает ездить на Мальдивы с любовницами, пока я его лечу. Молодец, да? В 73 года. А я в 45 уже как рухлядь… Он просто должен был помогать как мужчина. Он обязан это делать, а не тратить деньги на поездки с любовницами. Это несправедливо!» — говорила, в числе прочего, Слава в эфире программы «Судьба человека».

Несмотря на удары судьбы, Сланевская сохраняет чувства юмора. К примеру, сейчас она вышла на связь из отпуска с округлившимся животом. Причем поначалу могло показаться, что Слава внезапно беременна. Однако это, конечно же, не так. Просто певица очень хорошо проводит время. Но упустить возможности пошутить над поклонниками звезда не смогла.

«Мой пьющий мужичок, как вы мне пишете, смотрите, сделал мне пятерню за четыре дня пребывания!» — заявила Слава на камеру, показав неизвестного спутника, который явно застеснялся. А затем, тоже внезапно, певица вновь вспомнила о бывшем.

«На самом деле, все мои мечты сбылись с Анатолием! Только они сбылись, и теперь новые мои мечты не сбываются», — заключила артистка.

Поклонники Славы оценили ее чувства юмора. Кто-то поддержал шутку певицы, а кто-то искренне удивился, как ей удалось так надуть живот. Видимо, певица действительно смогла бы ввести всех в заблуждение, если бы сразу не разрушила интригу с «беременностью».

«Интересно, будет третья девочка?»; «Думаю, кто-то беременный, а это Настя оказывается, поела»; «Ждем приглашение на гендер-пати»; «Я/Мы певица Слава после новогодних»; «Как вы так смогли надуть живот?»; «За все зимние праздники это наедено?»; «Мне кажется, невозможно такой живот наесть!!! Все-таки там кто живет»; «Я сначала подумала, кто-то хвастается грядущим прибавлением», — пишут поклонники Анастасии Сланевской.