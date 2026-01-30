Baltijas balss logotype
Древние боги Месопотамии помогали исцелиться страждущим 0 161

Lifenews
Дата публикации: 30.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Священные монстры тоже страдали.

Священные монстры тоже страдали.

Наука проанализировала клинописные таблички I-II тысячелетий до нашей эры.

Древние медицинские тексты Месопотамии открыли роль религии в практике лечения. Исследование, опубликованное в журнале Iraq, показало, что в ряде случаев пациентов направляли не только к лекарствам, но и в храмы - за тем, что современные ученые назвали бы психологической поддержкой или "обретением удачи".

Команда под руководством доктора Троэльса Арбелля проанализировала клинописные таблички I-II тысячелетий до нашей эры, содержащие медицинские рецепты. Всего изучено шесть текстов, большинство из которых посвящены болезням уха, а один - недугам селезенки и поджелудочной железы. Именно в этих случаях рецепты необычно часто упоминали необходимость посещения святилищ.

Это особенно примечательно, поскольку в целом месопотамская медицина была весьма практичной и редко включала религиозные предписания. Однако заболевания уха и некоторых внутренних органов почему-то считались требующими дополнительного обращения к богам. Причины такого выбора до конца не ясны: возможно, ухо связывали с восприятием божественной мудрости, либо эти болезни считались потенциально опасными и трудноизлечимыми.

В текстах упоминаются святилища разных богов, включая Сина, Нинурту, Шамаша, Иштар и Мардука. При этом допускалось, что пациент мог обращаться и к домашнему алтарю. Судя по археологическим данным, в храмах совершались ритуалы, молитвы и подношения. В частности, в храме богини исцеления Гулы находили вотивные статуэтки, которые, вероятно, оставляли больные в надежде на выздоровление.

Авторы пришли к выводу, что подобные практики должны были укрепить веру пациента в успех лечения. Любопытно, что во всех изученных текстах особое значение придаётся "шестому дню", который считался решающим для исцеления. Однако пока неясно, был ли это конкретный день обращения в храм или же символический период, в течение которого больной должен был "искать удачу" наряду с приёмом лекарств.

#медицина #вера #археология #религия #лечение #ритуалы
