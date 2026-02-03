Baltijas balss logotype
«Плюнуть и забыть!» Доктор Мясников вынес вердикт больной женщине

Дата публикации: 03.02.2026
Изображение к статье: «Плюнуть и забыть!» Доктор Мясников вынес вердикт больной женщине

Доктор Мясников ответил пожаловавшейся на острую боль женщине фразой «я бы плюнул и забыл».

Врач общей практики Александр Мясников дал совет женщине, пожаловавшейся на сильную боль. Она рассказала, что недавно начала испытывать острую боль в ногах по утрам. При этом неприятные ощущения обычно быстро проходят сами по себе, уточнила она.

Мясников предположил, что у женщины невралгия, и рекомендовал ей игнорировать боль. «Если при каком-то движении у вас острая боль, то это, скорее всего, невралгическая боль. (...) Ну боль и боль. Лично я бы плюнул и забыл. Но вы можете идти заняться всей этой историей с МРТ поясницы, прозвоном нервов (речь о электронейромиографии — исследовании, оценивающем проводимость нервных импульсов и работу мышц — прим.), очередями к неврологу. Вот идите — вам года на два хватит развлечений», — добавил врач.

#медицина #лечение #здоровье
