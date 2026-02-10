Пока в интернете продолжают обсуждать недавнее интервью певицы Ольги Бузовой, которая якобы намерена мстить бывшему мужу до самой смерти, у футболиста появилась очередная проблема. По информации Telegram канала Shot, налоговая служба выставила Тарасову счет еще 28 декабря 2025 года. Первоначальная сумма задолженности составляла 243 000 рублей. Однако к февралю 2026 года долг вырос до 279 000 рублей (около 3000 евро).

В случае невыплаты бывшему футболисту грозит блокировка счетов и ограничение на выезд за границу. К слову, это далеко не первый подобный инцидент в жизни Тарасова: ранее сообщалось о долгах по алиментам, кредитам и судебным решениям, однако именно этот случай привлек внимание ФНС и СМИ.

Действительно ли Бузова прокляла экс-избранника – неизвестно. Скорее всего, финансовые трудности ворвались в жизнь спортсмена в тот самый момент, когда его блестяща карьера пошла на спад. 2019-й год, когда Дмитрий Тарасов покинул «Локомотив», называют последним по-настоящему успешным в жизни многодетного отца.

Кстати говоря, недавно исполнительница хита «Мало половин» вновь прошлась по своему бывшему. Вокалистка обвинила Тарасова во всевозможных грехах, среди которых, например, психологическое давление. Футболист не стал вступать с Бузовой в споры, но при этом не удержался от шутки. «Я держал Ольгу на чердаке», - высказался Дмитрий в социальных сетях.

По словам участкового района Якиманка, когда он приезжал домой к звездной паре, то заставал спортсмена в состоянии алкогольного опьянения. Артистка же заявляла: «Муж пьет, а потом меня бьет», — однако побои не фиксировала и заявление не подавала, жалея мужа.