380 евро за билет на первый спектакль с освобожденным Ефремовым 0 2802

Lifenews
Дата публикации: 13.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Михаил Ефремов и Анна Михалкова на репетиции спектакля "Без свидетелей".

Михаил Ефремов и Анна Михалкова на репетиции спектакля "Без свидетелей".

Режиссером театрального действа стал сам Никита Михалков.

Билеты на премьеру спектакля с участием Михаила Ефремова «Без свидетелей» в театре «Мастерская "12" Никиты Михалкова» выкупили в считанные часы. В пресс-службе учреждения рассказали, как шли продажи.

«Следует учитывать ограниченное количество зрительских мест, что при высоком уровне спроса приводит к оперативному выкупу билетного фонда», – пояснили в театре.

Продажи билетов велись через кассу и официальный сайт театра, а также уполномоченного билетного оператора.

«Продажи велись в штатном режиме, без технических сбоев, превышения лимитов билетного фонда и без выпуска дополнительных билетов сверх утверждённого объёма», – добавили в пресс-службе.

Возникший ажиотаж в театре объяснили также премьерным статусом спектакля, участием ведущих артистов и ограниченной вместимостью зрительного зала.

СМИ обнаружили на сайтах бесплатных объявлений несколько предложений с билетами на премьеру. Так, в бельэтаж билеты продают по цене от 12 тысяч рублей, тогда как в официальных точках продаж их стоимость составляла 8 тысяч рублей. Партер предлагают от 35 тысяч рублей (около 380 евро).

Режиссёром спектакля, поставленного по мотивам пьесы С. Прокофьевой «Беседа без свидетеля», стал сам Никита Михалков. Герои спектакля — бывшие супруги, случайно оказавшиеся наедине спустя годы после расставания. «Без свидетелей» — история одной встречи, одного разговора и одной ночи. История в которой прошлое внезапно возвращается, заставляя героев заново прожить то, что, казалось, давно осталось позади. История о том, можно ли отпустить прошлое, если чувства всё ещё живы.

Напомним, Ефремов впервые выйдет на сцену после возвращения из колонии. Он отбывал наказание за смертельное ДТП и вышел на свободу в рамках условно-досрочного освобождения в апреле 2025 года.

#звезды #театр #билеты
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
