«Богиня!» - высказались приятно удивленные фаны 77-летней артистки Купченко 0 703

Lifenews
Дата публикации: 13.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ирина Петровна - всегда стильная и ухоженная.

Ирина Петровна - всегда стильная и ухоженная.

Она ухаживала за любимым мужем до последнего.

На днях семья, коллеги и друзья прощались с актрисой Ольгой Чиповской. На траурной церемонии, которая проходила в Театре имени Вахтангова, была замечена и главная муза жизни Василия Ланового.

Ирина Купченко появилась на прощании с давней подругой при полном параде. Но несмотря на высокие каблуки и идеальную прическу, она преклонила колени у гроба Ольги Чиповской. При этом вдова Василия Ланового выглядела по-настоящему эффектно – как минимум лет на 10 моложе своего возраста. «Богиня!» - высказались приятно удивленные фанты артистки в соцсетях. Как известно, Купченко была рядом с любимым до последнего - она долго ухаживала за лежачим актером, который ушел из жизни 28 января 2021 года на фоне осложнений коронавирусной инфекции.

Ирина Купченко и Василий Лановой прожили вместе почти полвека – этот союз стал примером любви, основанной на взаимном уважении, доверии и понимании. Их история началась в начале 1970-х, когда кумир советских женщин уже имел солидный жизненный опыт за плечами.

У Ланового до встречи с Купченко было два брака. Первой официальной избранницей актера была Татьяна Самойлова – они познакомились еще в институте и вскоре поженились, однако этот союз распался после съемок культовой ленты «Летят журавли». Самойлова забеременела и сделала аборт, с чем так и не смог смириться артист. Второй супругой Ланового была актриса и режиссер Тамара Зяблова, которую актер безумно любил. Однако в 1971 году Зяблова трагически погибла в автокатастрофе. После этого судьба свела Василия Ланового с Ириной Купченко в театре имени Вахтангова.

Позже у Ланового и Купченко родились двое сыновей: Александр – в честь Пушкина, и Сергей – в честь Есенина. Родители, хотя и сами были актерами, решили оградить детей от сцены – они редко водили их в театр, и оба сына выбрали другие профессии: старший стал историком, а младший – экономистом. В 2013 году звездная семья пережила страшную утрату: Сергей Лановой скончался от сердечного приступа в возрасте 37 лет.

Читайте нас также:
#звезды #трагедия #искусство #театр #личности #социальные сети #семья #любовь
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
