В немецкой библиотеке можно взять картину и швейную машинку 0 159

Lifenews
Дата публикации: 14.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Искусство на стенах поднимает нашу самооценку.

Искусство на стенах поднимает нашу самооценку.

Приезжим из иностранных государств предложат книги на родном языке.

Для многих жителей Германии библиотеки — это оазис спокойствия и тишины, где фрилансеры могут работать без перерывов, а также спасение для родителей, ищущих безопасную и развивающую среду для своих детей.

Но многие новички не сразу понимают, что немецкие библиотеки предлагают гораздо больше, чем просто полки с книгами. За последние несколько лет они значительно расширили спектр своих услуг, превратившись в современные общественные центры с доступом к цифровым технологиям, мероприятиями, мастер-классами. Широкий выбор повседневных товаров, которые можно взять напрокат в библиотеке.

Конечно, не каждая библиотека предлагает полный спектр услуг, описанных ниже. Небольшие библиотеки могут специализироваться в основном на книгах и медиаматериалах, но одно из главных преимуществ немецкой системы заключается в том, что членство в местной библиотеке часто расширяет доступ ко всей региональной сети.

Это справедливо, например, для Берлина, где одна карта позволяет брать книги — и не только — из публичных библиотек по всему городу (через сеть VÖBB).

Книги на иностранных языках

Тем, кто предпочитает читать на родном языке, будет приятно узнать, что во многих публичных и университетских библиотеках Германии есть книги на иностранных языках.

В крупных городских библиотеках обычно представлен хороший выбор книг — от современной художественной литературы до научно-популярных и детских книг. Университетские библиотеки также, как правило, обладают обширными коллекциями на английском языке и часто предоставляют часть своих фондов в открытый доступ после регистрации.

Гравюры и картины

Тем, кому надоело смотреть на одни и те же картины, может быть интересно узнать, что некоторые библиотеки в Германии предлагают услугу выдачи произведений искусства на дом.

Сюда входят оригинальные картины и гравюры, которые можно взять напрокат на несколько недель или даже месяцев. Такие коллекции, иногда называемые «Артотеками» , особенно распространены в крупных городах, включая Берлин (Американская библиотека), Гамбург и Мюнхен.

Заимствование произведений искусства обычно происходит так же, как и заимствование книг: получив читательский билет, вы можете выбрать произведение из каталога, взять его на стойке регистрации и забрать домой. Некоторые библиотеки даже предоставляют защитные коробки для транспортировки произведений искусства.

CD, DVD и игры

В большинстве библиотек можно взять напрокат компакт-диски, DVD-диски, аудиокниги и видеоигры. Это одна из самых распространенных услуг по всей стране, и ее можно найти во многих небольших и средних городах, а также в крупных городских библиотеках.

Обычно срок пользования медиаматериалами составляет около 30 дней, и большинство библиотек позволяют продлить срок пользования онлайн, если только другой пользователь не зарезервировал данный материал.

Инструменты и музыкальные инструменты

Всё большее число немецких библиотек придерживаются девиза «берите напрокат, а не покупайте» и предлагают то, что иногда называют «библиотекой вещей».

В зависимости от места, это могут быть такие инструменты, как дрели или мойки высокого давления, предметы повседневного обихода, например, зарядные устройства и наушники, спортивное оборудование или даже игровые приставки.

Например, государственная библиотека в Бремене в настоящее время предоставляет напрокат все, что угодно, от зонта и Nintendo Switch до мороженицы, швейной машинки и механического мойщика окон.

В некоторых библиотеках также можно взять напрокат музыкальные инструменты, что позволяет легко попробовать новое хобби, не вкладывая средства в дорогостоящее оборудование. Как всегда, доступность зависит от местоположения, поэтому стоит проверить онлайн-каталог вашей местной библиотеки, чтобы узнать, что предлагается.

Электронные книги и цифровые медиа

Сегодня электронное заимствование стало неотъемлемой частью услуг немецких библиотек, и для многих иностранных граждан это один из самых удобных способов доступа к книгам на английском языке.

В большинстве публичных библиотек доступны тысячи электронных книг и электронных аудиокниг, а также фильмы, потоковая передача музыки и онлайн-платформы для обучения.

Доступ к этим услугам обычно осуществляется через специализированные библиотечные приложения, такие как Libby, или через устоявшиеся цифровые платформы, такие как Onleihe.

Многие из этих приложений также предлагают англоязычные журналы и газеты.

Процесс прост: вы скачиваете нужное приложение из магазина приложений, входите в систему, используя номер и пароль вашей библиотечной карты, и сразу же получаете доступ к цифровому каталогу.

После того, как вы взяли вещь напрокат, срок ее пользования истекает в день возврата – это означает, что нет риска начисления штрафов за просрочку и нет необходимости возвращать что-либо вручную.

Для использования этих сервисов, как правило, необходим смартфон, планшет или компьютер. Многие приложения также позволяют читать на электронных ридерах, но с одним важным нюансом: большинство устройств Ama­zon Kin­dle не работают с немецкими библиотечными системами.

Как иностранные граждане могут стать клиентами местной библиотеки?

В Германии записаться в библиотеку, как правило, несложно. Просто отправляйтесь в ближайший филиал с паспортом или национальным удостоверением личности, а также подтверждением вашего местного адреса, например, свидетельством о регистрации по месту жительства (Meldebescheinigung). Гражданам, не являющимся гражданами ЕС, может также потребоваться предъявить вид на жительство.

Размер платы варьируется, но обычно составляет от 10 до 20 евро в год для взрослых, в то время как такие группы, как студенты, дети или беженцы, часто платят сниженную плату или не платят ничего.

#образование #книги #искусство #культура #музыка #технологии #библиотека #Германия
