Речь идет о slavic stare, или «взгляде Мелании Трамп», которая одним движением век может многозначительно выразить свое отношение ко всему, что происходит вокруг. И в особенности — к мужу. Считается, что правильный slavic stare может покорить любого мужчину, который питает слабость к женщинам с характером, поэтому в соцсетях иностранки пытаются массово повторить легендарный прищур. Кто-то даже сравнивает его с главным заветом модели Тайры Бэнкс времен шоу «Топ-модель по-американски» — улыбаться глазами, однако slavic stare предполагает целый спектр эмоций — от легкого чувства превосходства над остальными до сексуального напряжения.

Иностранки для того, чтобы повторить slavic stare, хмурят брови, щурятся и делают вид, будто злятся, однако русские девушки в комментариях под роликами терпеливо объясняют: на самом деле мы просто расслабляем лицо и не выражаем никаких эмоций вообще. Идеальный slavic stare предполагает легкую отрешенность и в России изобразить эту отрешенность довольно просто. Представьте: экватор февраля, кругом серость, снег таять даже не думает, выходные нескоро, любимый йогурт снова подорожал, а в мыслях ты уже где-то в мае — гуляешь с эспрессо-тоником в руке и наслаждаешься запахом сирени. Вот так вы погрузились в себя, а на лице сразу проявился тот самый slavic stare.

То, что выдать идеальный slavic stare способна любая русская девушка, доказывают и наши актрисы. На красных дорожках они стараются улыбаться и быть милыми, однако периодически бросают суровые взгляды то на журналистов, то на фотографов, то на слишком навязчивых поклонников.

Однако оценка тренда среди немецких СМИ и экспертов - повсеместно отрицательная. "Женщины Восточной Европы одновременно и идеализируются, и обесцениваются. Образ стереотипной "восточной европейки" основан на представлении, что "Восток" - последний оплот традиционных консервативных ценностей", - сказала радиостанции Cosmo немецкая феминистка Лиза Яржински (Lisa Jarzyński).

"Особенно с более "западной" точки зрения идея сексуализации женщин на "Востоке" и желание "владеть" ими - исторически сложившаяся уничижительная идея. Есть целые каталоги "восточных европеек" или шоу знакомств, такие как "Ищу женщину мечты", где западный мужчина выбирает себе женщину из Восточной Европы, как если бы она была товаром", - продолжила Яржински.

Редакция Cosmo поставила тренд Slavis Stare в один ряд с фильмами "Анора" (2024), "Красный воробей" (2018), "Именинница" (2001) и группой "Тату". "Не только в этом тренде, но и в поп-культуре восточные европейки часто представляются как покорные женщины, которым важны только деньги. Одновременно они преподносятся как неэмоциональные, часто в контексте проституции", - считает Cosmo.