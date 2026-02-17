Уже много лет Никита Пресняков живет в США, а его родные разбросаны по разным уголкам мира, поэтому видеться удается нечасто. Недавно же певец прилетел на Кипр в гости к бабушке, Алле Пугачевой. Первым делом внук Примадонны отправился в Макдональдс.

«Мужская слеза на подходе! Мы на Кипре, и здесь есть ''Биг Тейсти''. Надеюсь, он такой же, как я его помню», — пошутил артист, намекая на то, что в США данное блюдо не продается, и для него это был настоящий гастрономический привет из прошлого.

Затем он опубликовал видео из лобби отеля, в кадре которого на кресле уютно расположился рыжий кот. Никита поспешил объяснить подписчикам, что на Кипре это абсолютно нормальная практика и пушистым гостям рады в любом заведении.

Кадрами с бабушкой Никита пока не поделился, но, наверняка, именно встреча с Аллой Борисовной после многолетней разлуки — главная цель приезда на Кипр. Примадонна эмигрировала с семьей в Израиль в начале 2022-го, а осенью того же года покинул Россию и Никита, отправившись в США. С тех пор, судя по всему, родные ни разу не виделись. Сын Кристины Орбакайте выезжал из Штатов всего несколько раз — в 2023 году он тайно наведался в Москву, чтобы уладить дела с продажей загородного дома, а позже летал на отдых с отцом, Владимиром Пресняковым, и его семьей. Пугачева же, в свою очередь, в 2023 году перебралась с детьми и мужем из неспокойного Израиля на Кипр, где и осела в Лимасоле.

Некоторые пользователи Сети уверены, что Пресняков приехал к бабушке не только потому, что соскучился, но и из-за финансовых трудностей. Уже несколько месяцев в интернете ходят разговоры о том, что Никита погряз в долгах и находится в крайне тяжелом материальном положении. Ситуация обострилась настолько, что музыкант, который всегда жил на широкую ногу благодаря поддержке Аллы Борисовны, впервые в жизни был вынужден работать в новогоднюю ночь.

Причины финансового кризиса, в котором оказался 34-летний артист, весьма прозаичны и, по иронии судьбы, связаны с бабушкиной щедростью, которая долгие годы позволяла ему не думать о завтрашнем дне. Несколько лет назад Пугачева подарила любимому внуку роскошную квартиру в центре Москвы — на Лубянке. Однако Никита, вместо того чтобы сохранить этот царский подарок, заложил недвижимость в банке и взял под нее крупный кредит. Предположительно, именно на эти заемные средства и проходила его беззаботная жизнь с супругой Аленой Красновой в Нью-Йорке. Но кредит музыкант так и не погасил. Из-за невыплат жилье до сих пор остается в залоге у банка, на него наложено обременение, и продать квартиру, чтобы рассчитаться с долгами, невозможно.

Личная жизнь Никиты тоже дала трещину именно на фоне материальных проблем. В августе 2025 года они с Аленой Красновой, прожившие в браке почти восемь лет, объявили о разводе. По словам бывших супругов, причиной расставания стали разные взгляды на будущее. Однако есть те, кто утверждает, что Алена просто устала от жизни без стабильного дохода и не захотела мириться с изменившимися условиями.

Эксперты отмечают, если бы Никита переехал обратно в Россию, то ему было бы легче поправить свое финансовое положение. Однако Пресняков не спешит возвращаться. Предполагается, что это повлечет за собой санкционные риски и потерю другого актива — квартиры в Нью-Йорке.

Учитывая череду финансовых неудач, долги и невозможность заработать в США, визит к бабушке выглядит жестом отчаяния. К кому еще обращаться за помощью, как не к самой Алле Пугачевой, которая всегда была главным ангелом-хранителем семьи? Вопрос лишь в том, готова ли Примадонна в очередной раз выручать внука, чья предпринимательская жилка уже привела к залогу ее подарков.