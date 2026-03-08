Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ученые назвали «идеальные» рост и вес женщины, которые мужчины считают сексуальными 0 775

Lifenews
Дата публикации: 08.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ученые назвали «идеальные» рост и вес женщины, которые мужчины считают сексуальными

Ученые из Абердинского университета (Шотландия) утверждают, что нашли прямую взаимосвязь между параметрами тела женщины и её сексуальной привлекательностью для мужчин. Исследователи провели серию экспериментов, где мужчины оценивали женщин с разными пропорциями, и пришли к интересным выводам.

По их данным, мужчины чаще всего считают привлекательными женщин с ростом около 165 см и весом примерно 65 кг, что соответствует индексу массы тела 22,8–24,8. Несмотря на то, что эти параметры не совпадают с модельными стандартами, именно женщины с такими пропорциями чаще всего выбирались участниками как наиболее сексуальные.

Ученые подчеркивают, что речь идет о гармоничных и естественных формах, а не о слишком худых или чрезмерно «модельных» телах. Эти результаты демонстрируют, что привлекательность во многом определяется пропорциями, а не идеализированными внешними стандартами.

Источник

Читайте нас также:
#женщины #тело #ученые #сексуальность
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
3
0
0
0
1

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео