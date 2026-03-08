Ученые из Абердинского университета (Шотландия) утверждают, что нашли прямую взаимосвязь между параметрами тела женщины и её сексуальной привлекательностью для мужчин. Исследователи провели серию экспериментов, где мужчины оценивали женщин с разными пропорциями, и пришли к интересным выводам.

По их данным, мужчины чаще всего считают привлекательными женщин с ростом около 165 см и весом примерно 65 кг, что соответствует индексу массы тела 22,8–24,8. Несмотря на то, что эти параметры не совпадают с модельными стандартами, именно женщины с такими пропорциями чаще всего выбирались участниками как наиболее сексуальные.

Ученые подчеркивают, что речь идет о гармоничных и естественных формах, а не о слишком худых или чрезмерно «модельных» телах. Эти результаты демонстрируют, что привлекательность во многом определяется пропорциями, а не идеализированными внешними стандартами.

