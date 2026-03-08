Стратегический провал: «ракетные города» Ирана оказались смертельной ловушкой 1 1695

Дата публикации: 08.03.2026
Полное воздушное господство Соединенных Штатов и Израиля над Ираном позволяет вести постоянное наблюдение за подземными пусковыми базами, которые построила Исламская Республика. В результате попытки запусков срываются заранее, а стратегические бомбардировщики разрушают входы в бункеры.

Иран потратил десятилетия на строительство подземных бункеров, чтобы защитить свой огромный ракетный арсенал от уничтожения с воздуха. Менее чем через неделю после начала войны с двумя своими сильнейшими противниками эта стратегия начинает выглядеть как ошибка.

В обширной статье на эту тему, опубликованной в американской газете Wall Street Journal, говорится, что американские и израильские истребители, а также беспилотники кружат над десятками огромных баз и поражают ракетные пусковые установки в момент, когда они выдвигаются из укрытий для запуска. Тем временем тяжелые бомбардировщики сбрасывают бомбы - и просто “хоронят” иранский ракетный арсенал.

Спутниковые снимки, сделанные в последние дни, показывают горящие остатки нескольких иранских ракет и пусковых установок, уничтоженных американскими и израильскими авиаударами возле въездов в "ракетные города", как иранские источники называют эти подземные объекты.

Тегеран с начала войны выпустил более 500 ракет по Израилю, по американским базам и по другим целям в районе Персидского залива, многие из них были перехвачены. С первых дней конфликта крупные залпы происходят реже, что является признаком того, что американско-израильские удары наносят ущерб способности Тегерана отвечать.

"Мы охотимся за последними оставшимися у Ирана пусковыми установками баллистических ракет, чтобы ликвидировать то, что я характеризую как их сохраняющийся потенциал баллистических ракет", - заявил адмирал Брэд Купер, командующий CENTCOM. "Мы видим, что способность Ирана наносить удары по нам и нашим партнерам снижается".

Похоже, что Тегеран вывел часть своих пусковых установок и ракет из бункеров еще до начала войны, надеясь защитить их от ударов путем рассредоточения. Купер заявил, что США и Израиль уничтожили сотни ракет и беспилотников. Центральное командование США, которое руководит воздушной кампанией, в среду сообщило, что запуски ракет со стороны Ирана сократились на 86% за четыре дня.

Аналитики заявили, что, вероятно, значительная часть оставшегося у Тегерана арсенала из тысяч ракет средней и малой дальности по-прежнему находится на подземных базах, местоположение которых в основном известно армиям США и Израиля. Это подчеркивает фундаментальный недостаток концепции "ракетных городов": "То, что когда-то было мобильным и трудным для обнаружения, больше не является мобильным и по нему легче нанести удар", - говорит Сэм Лэр, научный сотрудник Центра Джеймса Мартина по изучению нераспространения ядерного оружия, исследовательской организации в Монтерее, штат Калифорния.

#Иран #США #Израиль #геополитика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
