Верховный суд Лос-Анджелеса cуд встал на сторону Анджелины Джоли в споре с Брэдом Питтом из-за винодельни

Дата публикации: 07.05.2026
Судья встал на сторону актрисы и отклонил претензии Питта.

Верховный суд Лос-Анджелеса принял новое решение в затяжном конфликте между Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом. Спор идет вокруг французского поместья «Мираваль». Об этом пишет bb.lv со ссылкой на Page Six.

Как сообщают журналисты, после этой победы Джоли намерена уехать из США. Ее адвокат Пол Мерфи назвал это решение «важной победой». Он подчеркнул, что Питт перешел границы дозволенного, пытаясь получить доступ к личным документам.

Параллельно с этим голливудская звезда выставила на продажу свою недвижимость в Калифорнии. Она оценила ее в 30 миллионов долларов. Джоли купила этот дом в 2017 году, уже после того, как их отношения с Питтом закончились. Особняк находится по соседству с его жильем. Ожидается, что этим летом Джоли вместе с детьми покинет Соединенные Штаты и переедет во Францию.

