«Ни за какие миллионы»: Брэд Питт отказался сниматься с Анджелиной Джоли в одном фильме

Дата публикации: 17.12.2024
Звездам фильма "Мистер и миссис Смит" предложили 60 миллионов долларов за съемки в совместном проекте.

Поклонники некогда самой яркой пары Голливуда могут забыть о воссоединении их любимцев на экране. По крайней мере, в ближайшее время этого не произойдет. Брэд Питт категорически отказался принять участие в фильме, где он должен был играть с бывшей супругой Анджелиной Джоли.

Продюсер Дэнни Росснер хотел воссоединить экс-супругов в своем новом проекте. Картина должна была рассказать историю любви французского отельера Эммануэля Мартинеса и его любовницы во времена Второй мировой войны.

Для роли Мартинеса продюсер видел исключительно Питта, а в образе его экранной возлюбленной – Джоли. Однако инсайдеры из окружения актера заявили, что это предложение – не более чем пиар-ход, и что Брэд ни за какие деньги не согласится работать с женщиной, которая "принесла ему столько боли".

"Брэд не пойдет на это ни за какие миллионы, – сообщил источник. – Они сейчас находятся в состоянии открытого конфликта, и даже ради профессиональных интересов он не готов взаимодействовать с Анджелиной".

Напряжение между Питтом и Джоли держится с 2016 года, когда актриса подала на развод после инцидента на борту их частного самолета. Тогда между актером и старшим сыном пары Мэддоксом завязался конфликт. Сообщалось, что Брэд был нетрезв и вел себя агрессивно. Между тем бывшие муж с женой продолжают судиться по сей день.

Помимо личных причин, Брэд не верит, что участие в фильме принесет ему что-то, кроме негативного внимания. "Даже идея фильма вызывает неприятные эмоции", – отметил один из близких к актеру источников.

Также сообщается, что участие в проекте потребовало бы от них съемок в "насыщенных любовных сценах", что для пары с таким прошлым выглядит практически невозможным.

Хотя Росснер утверждает, что готов предложить Питту и Джоли гонорары, превышающие их стандартные ставки, ни один из актеров не дал официального согласия. Более того, инсайдеры утверждают, что даже сама идея воссоединения на экране не обсуждалась всерьез.

На данный момент Брэд Питт продолжает развивать свою карьеру, избегая публичных комментариев о Джоли. Анджелина, в свою очередь, сосредоточена на своих детях и новых проектах.

Автор - Светлана Тихомирова
