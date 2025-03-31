«В парках замечены хвостатые дети на четвереньках» — подобные новости заполонили городские паблики страны. Выяснилось, что это не весенний флешмоб, а новое увлечение подростков — квадробика. Разберемся, зачем заниматься спортом в костюмах зверей и почему это точно лучше компьютерных игр и сидения на диване.

Откуда пошло увлечение квадробикой

Если соединить слова «четыре» на латыни (quattuor) и «аэробика», то получится квадробика — по сути, аэробика на четвереньках. Приверженцы направления надевают маски или костюмы животных и выполняют все спортивные приемы на четырех ногах, имитируя звериные движения.

Все началось с японца Кеничи Ито, который в 2015 году преодолел стометровку на четвереньках за 15,71 секунды и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Он девять лет изучал, как двигаются разные животные и разработал шесть стилей бега. Для победного забега Кеничи выбрал стиль мартышки-гусара, которая может развивать скорость до 55 км/ч.

Понятие «квадробика» сформировалось немного позже и уже в США. «Звериные» черты оно вынесло из субкультуры фурри, адепты которой ассоциируют себя с антропоморфными животными, характерные движения — из Animal Flow (йоги на четвереньках), а лихачество и прыжки — из паркура.

Почему квадробика пугает людей

Ушки и хвосты выглядят достаточно мило, но далеко не все разделяют восторги по поводу новой подростковой субкультуры. Во-первых, людей беспокоят маски, скрывающие лица подростков: вкупе с резкими движениями и прыжками они выглядят весьма устрашающе. Во-вторых, иногда квадроберы настолько вживаются в роль, что лают, рычат и даже нападают на прохожих. Так, в некоторых городах «спортсмены» покусали других детей на детских площадках. Из-за этого у родителей нарастает недовольство квадробикой, а некоторые и вовсе требуют запретить движение.

Квадробика — хобби или спорт?

Профессиональные квадроберы уверяют, что субкультура безопасна для общества и что они борются с агрессивным поведением ее отдельных представителей. Впрочем, строгого регламента у квадробики все же нет.

Для одних представителей это больше хобби: им нравится носить маски и хвосты и прыгать в парках или имитировать охоту в игровой форме. Другие воспринимают квадробику как полноценный спорт — с разминкой, упражнениями и соревнованиями. Разумеется, с перемещением на четвереньках. Интересно, что эта категория квадроберов не делает такого акцента на зверином облике и может вообще обходиться без масок и ушей.

Польза и вред квадробики

Заниматься квадробикой не так-то просто: движения на четвереньках требуют хорошей физической подготовки и даже акробатических навыков. Зато при правильном подходе она улучшает координацию, развивает гибкость, силу и выносливость, укрепляет мышцы и сердечно-сосудистую систему. Также изучение повадок животных расширяет кругозор и стимулирует интерес к биологии, а самостоятельное изготовление масок и хвостов учит рукодельничать. Поэтому как подростковое увлечение квадробика точно выигрывает у компьютерных игр и нечегонеделанья на диване.

Выяснили, чем хоббихорсинг отличается от квадробики и что общего у новых подростковых увлечений Тренеры и врачи считают, что квадробика — отличный вид активного досуга для тех, кто уже занимается другими видами спорта. Однако для неподготовленных людей она может быть опасной: отсутствие суставной разминки, растяжки и неумение безопасно приземляться при прыжках может привести к вывихам, переломам и другим травмам.

Квадроберы, фурри, териантропы и прочие звери

Если подросток надевает маску кошечки или зайчика, это вовсе не значит, что он квадробер. Есть и другие «звериные» субкультуры.

Фурри (от английского furry — пушистый) появились благодаря антропоморфным животным в книгах и анимации. Например, лису Робину Гуду из диснеевского мультфильма, кролику Багзу Банни и другим. Представители сообщества не занимаются спортом, зато любят носить костюмы персонажей (так называемые фурсьюты), участвуют в ролевых играх и проводят фурри-фестивали.

Териантропы (от греческого thēríon — зверь и anthrōpos — человек) делают акцент на самоидентификации с определенным животным. Этот термин имеет мифологическую подоплеку: его использовали для обозначения людей, способных превращаться в зверя или оборотня. Например, как Царевна-лягушка из русской сказки. Представители современной субкультуры обычно не носят полноценных звериных костюмов, но имеют некую атрибутику (клыки, уши) или повторяют повадки животных. Например, ходят босиком, воют или ведут отшельнический образ жизни.

Что думают об этом специалисты?

Многие специалисты не видят опасности или вреда в новом увлечении, ведь благодаря нему дети социализируются и занимаются физической активностью на свежем воздухе. Психиатр Алексей Вилков также отмечает, что для малышей и детей младшего подросткового возраста свойственно идентифицировать себя с различными персонажами, которые им интересны, в том числе и с домашними животными. Поэтому не стоит бить тревогу.

«Обычно в этом случае ассоциация и идентификация себя с животными — это некий элемент детской ролевой игры. Дети входят в образ зверька, который им нравится, изображают его повадки. Опасности для психики в этом нет. Но вопрос в том, сильно ли такое увлечение захватывает ребенка, занимает ли оно центральное место в его жизни и сколько времени отнимает», — комментирует специалист.

Невролог, кандидат медицинских наук Владимир Белаш отмечает, что увлечения, которые не нравились взрослым, существовали у всех поколений, и квадробика — просто одно из них.

«Когда-то был актуален паркур, затем возникла мода на трюковые самокаты и велосипеды, а теперь квадроберы надевают маски и пытаются подражать животным. Если при этом соблюдаются какие-то базовые нормы, то ничего страшного в подобном поведении нет», — отмечает врач.

Существуют ли ситуации, когда квадробика вредна? Конечно. Квадробика — это своего рода игра, которая носит ролевой характер. Если ребёнок начинает эту игру воспринимать всерьёз, то родителям стоит ситуацию брать под контроль. Как правило, такие случаи возникают у детей, которые предрасположены к расстройствам психики, поэтому с такими квадроберами стоит заниматься со специалистами. Но стоит помнить, что подобные ситуации — это отклонения от нормы.