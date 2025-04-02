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Началась война - торговая: США вводят 20-процентную пошлину на товары из Латвии 4 2976

Политика
Дата публикации: 02.04.2025
BB.LV
Началась война - торговая: США вводят 20-процентную пошлину на товары из Латвии

США покрывали бюджетный дефицит Канады, Мексики и многих других стран, но теперь прекращают, заявил президент США Дональд Трамп. Решение Трампа заранее прокомментировали в Риге.

По его мнению, американцы «заботятся обо всем мире, платят за их вооруженные силы, платят за все, что они должны платить», а когда это прекращается — те расстраиваются.

США начнут в первую очередь заботиться о нуждах американских рабочих, обещает Трамп: «Мы начнем быть умными и начнем быть очень богатыми»

Трамп показал на таблице размер новых тарифов для товаров из разных стран мира, которые они хотят продавать в США:

Китай — 34%

Европейский союз (включая Латвию) — 20%

Украина — 10%

Вьетнам — 46%

Тайвань — 32%

Япония — 24%

Южная Корея — 25%

Таиланд — 36%

Швейцария — 31%

Индонезия — 32%

Малайзия — 24%

Камбоджа — 49%

Великобритания — 10%

Южная Африка — 30%

Бразилия — 10%

Бангладеш —34%

Сингапур — 10%

Израиль — 17%

Филиппины — 17%

Чили — 10%

Пакистан - 29%

Шри-Ланка - 44%

Россия в списке не упомянута.

«Я вовсе не виню другие страны в этом бедствии. Я обвиняю бывших президентов и бывших лидеров США, которые не выполняли свою работу, они позволили этому случиться, и они позволили этому случиться до такой степени, что никто не может даже поверить», — сказал Трамп.

«Но такой чудовищный дисбаланс разрушил нашу промышленную базу и поставил под угрозу нашу национальную безопасность», – считает президент США.

«Если вы хотите, чтобы ваша тарифная ставка была равна нулю, то вы производите свой продукт прямо здесь, в Америке», - заявил Трамп.

А что Латвия?

Несколькими часами ранее конфронтационное поведение Трампа прокомментировали в Риге.

Чтобы судить о том, какие изменения принесут новые пошлины США, нужно дождаться общей позиции Евросоюза, заявил днем в среду, 2 апреля президент Эдгар Ринкевич после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней.

"Мы обсудили с премьер-министром, какое влияние эти пошлины могут оказать на экономику Латвии", - сказал президент.

Он сказал, что есть определенные услуги, которые Латвия покупает у США или экспортирует в США. Латвия является частью ЕС, и внешнеэкономическая политика страны сейчас так же важна, как и политика внешней безопасности, сказал Ринкевич.

Премьер-министр Силиня со своей стороны отметила, что пока неясно, какой будет общая картина.

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(4)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    3-го апреля

    Преференции сыплются, как снег не голову России и Беларуси. Если торговые отношения и будут начаты между США и Россией, то только на паритетных началах. Или не будут начаты вообще. Но происходить это будет вез участия ЕС,

    6
    1
  • VS
    Vad Sorry
    3-го апреля

    США не включили Россию в список стран, на которые распространяются новые торговые пошлины, поскольку санкции фактически свели торговлю между двумя странами к нулю. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил министр финансов США Скотт Бессент.

    «Россия не включена в перечень стран, подпадающих под пошлины, поскольку США с ней не торгуют», — сказал он.

    США ввели таможенные пошлины на товары из 185 стран, включая государства, применявшие протекционистские меры в отношении американской продукции. Ограничения не затронули Россию и Белоруссию.

    40
    1
  • VS
    Vad Sorry
    3-го апреля

    Когда если повезёт, народ проснётся, и эих всех посадят, этих крикунов за деньги, просто стыдно что я родился в Латвии. Думаю ни когда туда ни вернусь. Ни вижу ни какого смысла

    65
    4
  • VS
    Vad Sorry
    3-го апреля

    Правильно думает, нужно заботится о своей семье, те кто продажные и выбраны за доллары до сих пор грабят , свой народ, надеюсь их всех посадят,,, думаю если повезёт бог покарает, с пошлинами он проиграл,тут просто в долг берут и воруют, какие пошлины:)))

    54
    3
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