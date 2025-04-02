Началась война - торговая: США вводят 20-процентную пошлину на товары из Латвии

США покрывали бюджетный дефицит Канады, Мексики и многих других стран, но теперь прекращают, заявил президент США Дональд Трамп. Решение Трампа заранее прокомментировали в Риге.
По его мнению, американцы «заботятся обо всем мире, платят за их вооруженные силы, платят за все, что они должны платить», а когда это прекращается — те расстраиваются.
США начнут в первую очередь заботиться о нуждах американских рабочих, обещает Трамп: «Мы начнем быть умными и начнем быть очень богатыми»
Трамп показал на таблице размер новых тарифов для товаров из разных стран мира, которые они хотят продавать в США:
Китай — 34%
Европейский союз (включая Латвию) — 20%
Украина — 10%
Вьетнам — 46%
Тайвань — 32%
Япония — 24%
Южная Корея — 25%
Таиланд — 36%
Швейцария — 31%
Индонезия — 32%
Малайзия — 24%
Камбоджа — 49%
Великобритания — 10%
Южная Африка — 30%
Бразилия — 10%
Бангладеш —34%
Сингапур — 10%
Израиль — 17%
Филиппины — 17%
Чили — 10%
Пакистан - 29%
Шри-Ланка - 44%
Россия в списке не упомянута.
«Я вовсе не виню другие страны в этом бедствии. Я обвиняю бывших президентов и бывших лидеров США, которые не выполняли свою работу, они позволили этому случиться, и они позволили этому случиться до такой степени, что никто не может даже поверить», — сказал Трамп.
«Но такой чудовищный дисбаланс разрушил нашу промышленную базу и поставил под угрозу нашу национальную безопасность», – считает президент США.
«Если вы хотите, чтобы ваша тарифная ставка была равна нулю, то вы производите свой продукт прямо здесь, в Америке», - заявил Трамп.
А что Латвия?
Несколькими часами ранее конфронтационное поведение Трампа прокомментировали в Риге.
Чтобы судить о том, какие изменения принесут новые пошлины США, нужно дождаться общей позиции Евросоюза, заявил днем в среду, 2 апреля президент Эдгар Ринкевич после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней.
"Мы обсудили с премьер-министром, какое влияние эти пошлины могут оказать на экономику Латвии", - сказал президент.
Он сказал, что есть определенные услуги, которые Латвия покупает у США или экспортирует в США. Латвия является частью ЕС, и внешнеэкономическая политика страны сейчас так же важна, как и политика внешней безопасности, сказал Ринкевич.
Премьер-министр Силиня со своей стороны отметила, что пока неясно, какой будет общая картина.
April 2, 2025
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