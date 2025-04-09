Силиня обратилась к Эстонии и Литве с предложением дать денег airBaltic

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня ("Новое Единство") политически обратилась к правительствам Эстонии и Литвы с предложением вложиться в акции авиакомпании airBaltic.

В интервью TV3 Силиня отметила, что пока не знает ответа соседей, но латвийское правительство будет стараться двигаться в этом направлении.

Из слов Силини можно было понять, что именно успешное IPO "airBaltic" было как главной задачей для отстранённого главы авиакомпании Мартина Гаусса, так и ключевым условием для нового руководства.

Отвечая на вопрос, поддерживала ли она смену Гаусса, Силиня заявила, что "airBaltic" уже длительное время сталкивалась с трудностями. Руководству компании дважды не удалось должным образом подготовить и реализовать IPO, поэтому сначала был заменён совет предприятия, а затем новый совет оценил работу председателя правления. У Силини не было оснований сомневаться в этом решении, которое последовало после выражения недоверия со стороны Министерства сообщения.

Отвечая на вопрос, не повлияет ли отстранение Гаусса негативно на IPO, Силиня выразила мнение, что прямого влияния быть не должно, так как дело не только в одном руководителе — есть множество факторов. В любом случае, по её словам, необходимо было искать решение сложившейся ситуации.

Премьер подчеркнула, что государство в данный момент не может напрямую инвестировать в "airBaltic", так как это запрещено требованиями Еврокомиссии. Соответственно, государство не может быть единственным покупателем на IPO — в нём должны участвовать и другие инвесторы.

Из сказанного Силиней можно было понять, что имеются и претензии к рентабельности деятельности "airBaltic".

"Вопрос в том, почему у "airBaltic" так много таких расходов, которые вызывают у нас вопросы, — рассуждала Силиня. — Нам важно, чтобы у авиакомпании был стратегический партнёр, но не любой ценой. (...) Нам важно согласовать расходы с нашими возможностями. (...) Приход "Lufthansa" — это хорошо, но нам нужно пересмотреть стратегию авиакомпании, чтобы понять, во сколько она нам обходится".

Силиня ожидает от Министерства сообщения нового стратегического видения развития "airBaltic", при котором компания останется стратегическим предприятием государства, но при этом её расходы будут сбалансированы с бизнес-планом. Также можно было понять, что премьер ожидает анализа направлений полётов — все ли они являются рентабельными.

Премьер выразила пожелание, чтобы новый руководитель или круг кандидатов на эту должность обозначились уже в мае.

Как сообщалось ранее, совет "airBaltic" 7 апреля принял решение немедленно отстранить от должности прежнего председателя правления Мартина Гаусса. Временно обязанности исполнительного директора выполняет действующий член правления и директор по оперативному управлению Паул Цалитис. Также в правлении компании продолжает работу член правления и финансовый директор Витольд Яковлев.

В понедельник, на собрании акционеров, крупнейший акционер "airBaltic" — Министерство сообщения — выразил недоверие председателю правления Гауссу. После собрания совет "airBaltic" созвал внеочередное заседание, на котором, учитывая высказанное акционером недоверие, принял решение освободить Гаусса от должности с понедельника.

Уже сообщалось, что в конце января 2025 года была достигнута договорённость с немецкой авиакомпанией "Lufthansa" об инвестициях в "airBaltic" в размере 14 миллионов евро. В обмен на вложения "Lufthansa Group" получит конвертируемую акцию, которая даст ей 10% участия. Позднее, после потенциального IPO "airBaltic", эта акция будет конвертирована в обыкновенные.

После IPO размер доли участия "Lufthansa Group" определит потенциальная рыночная цена акций. Сделка также предусматривает, что "Lufthansa Group" после IPO будет владеть не менее чем 5% капитала "airBaltic".

Упомянутая сделка ещё должна получить одобрение Федерального картельного управления Германии (Bundeskartellamt).

В настоящее время государству Латвии принадлежит 97,97% акций "airBaltic", а финансовому инвестору, датскому предпринимателю Ларсу Тусену, через "Aircraft Leasing 1" — 2,03%. Правительство Латвии 30 августа 2024 года договорилось, что после IPO в капитале "airBaltic" государству должно остаться не менее 25% плюс одна акция.

В 2024 году "airBaltic" перевезла в общей сложности 5,2 миллиона пассажиров, что на 13% больше, чем в предыдущем году, и совершила 47 000 рейсов, что на 7% больше, чем годом ранее.

В 2024 году консолидированный отчёт "airBaltic" показал аудитированные убытки в размере 118,159 миллиона евро, в то время как годом ранее был зафиксирован доход. Консолидированный оборот группы, по сравнению с 2023 годом, вырос на 11,9% и составил 747,572 миллиона евро.