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Что о «Дне освобождения» Трампа говорит президент Латвии Ринкевич? 2 1082

Политика
Дата публикации: 02.04.2025
LETA
Что о «Дне освобождения» Трампа говорит президент Латвии Ринкевич?

Чтобы судить о том, какие изменения принесут новые пошлины США, нужно дождаться общей позиции Евросоюза, заявил президент Эдгар Ринкевич после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней.

Президент США Дональд Трамп объявил 2 апреля "Днем освобождения" для США, когда он объявит о новых пошлинах, чтобы устранить несправедливые условия торговли.

"Мы обсудили с премьер-министром, какое влияние эти пошлины могут оказать на экономику Латвии", - сказал президент.

Он пояснил, что есть определенные услуги, которые Латвия покупает у США или экспортирует в США. Латвия является частью ЕС, и внешнеэкономическая политика страны сейчас так же важна, как и политика внешней безопасности, сказал Ринкевич.

Премьер-министр со своей стороны отметила, что объявление о тарифах ожидается сегодня вечером, и пока неясно, какой будет общая картина.

Она добавила, что готовность ЕС к ответным мерам обсуждалась, но реакция должна быть сбалансированной, так как эти вопросы очень актуальны для латвийского бизнеса. По словам Силини, Латвия будет координировать свои действия с Европейской комиссией, которая подготовит ответные меры. Необходимо также понять, как пошлины США могут повлиять на латвийский рынок, сказала премьер.

Во время встречи премьер-министр также проинформировала президента о дискуссиях на заседании совета по делам демографии.

"Мы говорили о подходе, который включает в себя улучшение услуг здравоохранения и вопросы, связанные с доступностью жилья", - сказал президент.

Он отметил, что нужно также обсуждать финансирование, необходимое для увеличения некоторых пособий. Президент заверил, что будет следить за этими вопросами, которые также регулярно обсуждаются с ответственными министрами и премьер-министром.

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#эдгар ринкевич #дональд трамп
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Оставить комментарий

(2)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    2-го апреля

    В свете недавних событий будем думать что наш премьер думает, как американка, а вот жить она будет как европейка. А как же Латвия, что - что, главное чтобы на пенсии денег хватило!

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  • ФФ
    Федул Федулов
    2-го апреля

    "Дно освобождения", как символично.

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