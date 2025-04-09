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Кто-то полетит в Кремль, чтобы арестовать Путина? - депутат Сейма 5 3153

Политика
Дата публикации: 09.04.2025
Neatkarīgā
Кто-то полетит в Кремль, чтобы арестовать Путина? - депутат Сейма

Перспективы войны в Украине и ее возможное распространение на нашу страну обсуждает в своей статье в NeatkarIgA Элита Вейдемане. Ее беспокоит то, что США выходят из Международного уголовного суда, и это в свою очередь может привести к тому, что члены высшего руководства РФ смогут беспрепятственно летать за океан.

«Что это значит? Это значит, что еще три года можно рассказывать, что возможно победить Россию. Три года назад можно было заключить договор, который не был подписан: Россия захватывает территории Украины на несколько тысяч квадратных метров больше, чем уже было захвачено, павших было бы на несколько сотен тысяч меньше с обеих сторн», - заявил в беседе «независимый» депутат Сейма Александр Кирштейнс (не принадлежащий к фракциям), - и тогда вопрос будет к Зеленскомк: зачем было воевать еще три года? Потому что Запад его обманул, сказав: мы вам дадим столько оружия, что вы не будете знать, куда их деть, и Россия в несколько месяцев будет разгромлена».

Кирштейнс напомнил о совершенно неподготовленной контратаке Украины, упомянув и о том, что сейчас Россия еженедельно «отгрызает» по кусочку от украинской земли. «А что теперь будет? Кто-то полетит в Кремль, чтобы арестовать Путина, и тогда состоятся мирные переговоры? Или Путина арестуют после переговоров? Переговоры могут вестись только при выполнении всех условий. Это невозможно: одновременно поддерживать Уголовный суд и начинать переговоры. Вторая утка - рассказывать, что российская экономика вот-вот рухнет. Она «рушится» уже скоро пятый год. И ожидать, что Уголовный суд что-то будет расследовать? В конце Второй мировой войны американцы сожгли в Дрездене тысячи мирных жителей. Кого за это судили?»

Кирштейнс напомнил, что межгосударственные переговоры - это коридор возможностей, которые могут расширяться или сужаться. «Переговоры успешны только в том случае, если обе стороны остаются недовольными», - такой парадокс высказывает депутат. Возможно - до конца недовольны. Он считает, что в Европе есть только одна армия, которая может противостоять России в конвенциональной войне (после Украины, конечно): это турецкая армия.

«Это не Великобритания, которая не в состоянии укомплектовать команду корабля, это не Германия, где из 26 дивизий осталось шесть, это не Италия, которая выделяет на оборону 1,5% ВВП, это не Латвия, которая выделяет 3,5%, говоря о том, что нужно пять процентов. Но эти проценты ничего не изменят. Если бы в Латвию ежедневно прилетала тысяча дронов и несколько баллистических ракет, непонятно, как бы нас спасли противопехотные мины? Возможно, местные защитники могли бы заминировать Лудзенский волостной дом, вот и все. Но не пехота будет переходить границы».

Кирштейнс иронизирует, что мы собираемся продолжить строительство Rail Baltica за шесть миллиардов евро, а деньги не находятся на системы противовоздушной обороны. «На бессмысленный «зеленый курс» мы тоже готовы выделять много миллионов евро ежегодно, — продолжает он, — но их можно было бы потратить на оборону».

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#кирштейнс #мнение депутатов
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Оставить комментарий

(5)
  • БТ
    Бесс Толковый
    10-го апреля

    Старые пердуны! Обязательно, перед тем как уйти в мир иной, обязательно кому-то надо напакостить, сразу легче становиться на своей гадкой душе.

    12
    2
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    9-го апреля

    Кирштейнс решил что он уже старый, к Богу скоро,негоже врать, вышел из партии и режет правду матку. Такими темпами на пост премьер министра нужно будет рассматривать таких как он, которым уже нет смысла играть в политические игры.

    75
    3
  • MI
    Marija Ivanova
    9-го апреля

    Странно, что один из самых правых нацпатриотов выдает такую базу.

    114
    6
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    9-го апреля

    чучела хуторские по весне повылазили. таблетки закончились? ротовая диарея

    61
    12
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    9-го апреля

    Нет никакой Вейдмане. Сдохла она. Это ВВ выдает себя за нее и пытается заниматься манипуляцией.

    49
    9
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