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Правительство Силини встало на паузу: неприятные вопросы отложили «на после выборов» 7 1172

Политика
Дата публикации: 18.04.2025
BB.LV
Правительство Силини встало на паузу: неприятные вопросы отложили «на после выборов»
ФОТО: Valsts kanceleja

"Мы решили… отложить решения" — примерно такое "дежурное" объявление уже следует вывешивать на двери Кабинета министров и не снимать его до 7 июня, то есть до дня муниципальных выборов.

Торопиться не надо…

По слухам, правящие договорились о том, что непопулярные, болезненные решения они не будут принимать и даже заикаться об этих решениях до выборов. Это с точки зрения правящих политиков весьма разумно. Во–первых, чем меньше затрагиваешь непопулярные темы, тем меньше негативный резонанс в обществе и меньше возможностей для оппозиции наброситься с критикой на оппонентов. А во–вторых, и внутри самой коалиции по непопулярным решениям перед выборами трудно добиться компромисса.

И вот на последнем заседании правительства министры дружно согласились отложить принятие какого–либо решения по вопросу о судьбе двух телекоммуникационных гигантов с госкапиталом — LMT и Tet. "Нет ничего горящего и нет конкретных сроков, в течение которых нужно принять решение", — пояснил министр экономики Виктор Валайнис.

Между тем переговоры латвийского государства со шведскими акционерами LMT и Tet продолжаются уже почти 11 месяцев, и пока стороны не могут договориться. Неофициальная информация гласит, что Латвия хочет увеличить свой контроль за этими предприятиями и расширить свои права на принятие стратегических решений о судьбе LMT и Tet — например, о слиянии этих двух компаний.

Очевидно, что пауза по этому вопросу продлится минимум до 7 июня.

Сломанная рельса

Думаю, что наши читатели обратили внимание и на то, что с политической повестки дня уже с конца зимы исчез некогда горящий вопрос о реализации проекта века Rail Baltica. Нет ни дискуссий на сей счет в коалиции, в Сейме и в правительстве (по крайней мере, публичных дискуссий), до сих пор не внесен и законопроект о порядке реализации этого проекта, хотя документ должен был поступить в Кабмин еще в конце прошлого года…

Молчание по вопросу Rail Baltica также легко объяснимо: никакой ясности по поводу финансирования рижского узла проекта по прежнему нет и вряд ли она появится до осени. А значит, нет смысла "поднимать тему" и вызывать очередную волну возмущения по поводу неспособности правительства решить вопрос.

Трамп подбил airBaltic

Можно предположить, что "на паузу" поставят и вопрос о выводе акций airBaltic на биржу в рамках так называемого первичного предложения (IPO). Новый министр сообщения Атис Швинка уже начал "психологическую подготовку" общества к такому решению — мол, из–за сложной геополитической обстановки и турбулентности (видимо, намек на тарифную войну Трампа) невыгодно именно сейчас выводить акции на биржу.

Иными словами, цена на акции в данный период будет явно низкой, что не позволит привлечь минимально необходимые средства для того, чтобы обеспечить жизнеспособность национальной авиакомпании. Авиакомпании, которая закончила год с убытками в 118 миллионов евро!

Под грифом "Секретно"

В действительности новый министр сказал только часть правды. Прежде всего, в правительстве не хотят выводить акции airBaltic на биржу опять–таки из–за выборов, ведь в случае провала первичного акционного предложения правящие партии явно недосчитаются голосов избирателей. К тому же в главном самоуправлении страны — Риге — у всех трех правящих партий рейтинг, мягко говоря, оставляет желать лучшего.

Вторая причина — после снятия Гаусса у предприятия пока нет постоянного руководителя, и еще неизвестно, когда и как закончится международный конкурс на пост нового председателя правления airBaltic. И третья причина — вопреки ожиданиям, Литва и Эстония не планирует приобретать акции нашей национальной авиакомпании, и это тоже плохой сигнал для инвесторов.

Провал вывода акций на биржу сильно ударит по бюджету страны на следующий год, к тому же государство будет вынуждено само вкладывать средства в акции, чтобы предотвратить неплатежеспособность предприятия. Такой сценарий правительству уж точно лучше отложить на поствыборный период.

Кстати, Министерство сообщения подготовило для правительства доклад под названием "О дальнейшей деятельности Air Baltic Corporation. Вероятно, этот документ будет рассматриваться на одном из ближайших заседаний правительства, но мы о содержании доклада не узнаем, поскольку он засекречен.

Укрощение цен продолжится после выборов

Понимая, что едва ли удастся через Сейм быстро провести очень спорные предложения Минэкономики по уменьшению цен на основные продукты, соответствующий законопроект тоже не будут "трогать", то есть выносить на заседание правительства до 7 июня.

По этой же причине народнохозяйственная комиссия Сейма притормозила с дальнейшем рассмотрением первого законопроекта, связанного с возможным снижением цен. Речь в нем идет о том, чтобы запретить торговцам делать наценки на латвийские продукты выше, чем на импортные.

А с бюрократией будем бороться!

Но не все так мрачно в жизни правительства Силини. К счастью для правящих, созданная премьером спецгруппа по уменьшению бюрократии не стала тянуть резину и успела до выборов подготовить хоть и немногочисленные, но зато конкретные предложения по уменьшению этой самой бюрократии. Министрам эти предложения будут представлены уже на ближайшем заседании правительства 22 апреля.

Можно не сомневаться, что министры дадут этим предложениям зеленый свет, чтобы показать избирателям свою решимость в борьбе с бюрократией. Вероятно, ближе к муниципальным выборам правительство радостно отрапортует о том, что удалось найти возможности еще сократить госрасходы, чтобы увеличить бюджет обороны и повысить пособия семьям с детьми в рамках реализации демографической политики.

Так или иначе, но слишком долго держать паузу правящим тоже опасно. Ведь уже в октябре следующего года главные выборы — сеймовские. И значит, отложенные непопулярные решения следует принять во второй половине этого года.

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#эвика силиня #правительство
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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(7)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    18-го апреля

    Никак этот грёбаный РЕСТАРТ медным тазом накрылся?

    40
    3
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    18-го апреля

    Жоповёртные мрази. Лишь бы думают как лохторат объ@б@ть и собственную требуху получше устроить. Радетели земли латышской. Патриоты.💪

    32
    4
  • Д
    Дед
    Димдимыч Серыйволкович
    18-го апреля

    Лохторат, он и приняв они все решения будет голосовать не пар криевием жа. А криевами или ставленниками кремля, будут объявлены все, кто будет мешать истинным патриотам рваться к власти. Так, что шансов у Латвии нет, как и будущего.

    32
    2
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    18-го апреля

    Да это понятно, Дедуль. Просто из самого мерзкого, наглого, бездарного, тупого и вороватого говна, хочется выбрать тех, в ком это всё пониже уровнем.🙄

    19
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Димдимыч Серыйволкович
    19-го апреля

    Уже целыми семьями к корыту рвуться, расталкивая остальных, потому что хуторская родня совсем не собирается менять тёплые кабинеты по всей Риге, на развалившийся и наполовину сгнивший отцовский хутор.

    1
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    18-го апреля

    А правительство с этой паузы вообще слезало?

    20
    2
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