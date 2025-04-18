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Жители Латвии ежедневно испытывают стресс из-за войны в Украине 17 1483

Политика
Дата публикации: 18.04.2025
BB.LV
Жители Латвии ежедневно испытывают стресс из-за войны в Украине
ФОТО: LETA

65,1% жителей Латвии ежедневно испытывают стресс из-за войны в Украине, свидетельствуют результаты проведенного по заказу Государственной канцелярии опроса об устойчивости латвийского общества в контексте российской войны на Украине.

Исследование показало, что уровень стресса из-за войны в Украине в целом не изменился с 2023 года, когда стресс из-за войны в Украине испытывали 64,8% опрошенных. Ощутимый уровень стресса относительно высок на общем фоне, отмечается в исследовании.

Как показало исследование, жизнью в целом довольны 39,3% респондентов, 8,3% оценивают свою жизнь как плохую или очень плохую, а 25,9% - как удовлетворительную.

Не склоняясь выраженно ни в позитив, ни в негатив, респонденты в целом нейтрально оценивают и работу, и участие в происходящих в Латвии событиях, отмечается в исследовании. Работу удовлетворительной в прошлом году считали 36,3% респондентов, а в исследовании 2023 года - 34,5%.

В свою очередь, участие в происходящих в Латвии событиях удовлетворительное оценили 47,4% опрошенных в 2024 году и 43,6% - в 2023 году.

Исследование проводилось в октябре-ноябре 2024 года. В ходе исследования были опрошены 2005 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет. Опрос провела компания "Berg Research". Исследование обошлось госбюджету в 4985 евро.

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(17)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    21-го апреля

    Жители Латвии испытывают стресс и причем каждодневный. И ответственность за это, 100%, несёт латвийское правительство. Либо это цель данных "управленцев".

    9
    2
  • AK
    Anton Kvaskov
    20-го апреля

    А когда НАТО бомбила Ближний Восток,жители Латвии испытывали стресс??? Уверен что нет. Югославия,Ирак,Ливия,Афганистан..... СМИ молчало......СМИ продажны.

    13
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Anton Kvaskov
    21-го апреля

    Ух ты хватил! Уверен на 100% что временные латыши не понимают эти названия и тем более не знают где и что это. Слава Латвийской системе образования!!!

    6
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Anton Kvaskov
    21-го апреля

    Интересно, а если "Европа" исчезнет в ядерном пожаре, США будут окончательно удовлетворены?

    0
    1
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    19-го апреля

    меньше дерьма на ТВ и в СМРАД и стресса меньше

    14
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    СМЕРШ СМЕРШ
    21-го апреля

    Какое ТВ в Латвии?! Латышское? Хохлятское на русском языке?!Ты провокатор?

    3
    1
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    18-го апреля

    Я-нет. Абсолютно пофиг.

    32
    3
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Димдимыч Серыйволкович
    21-го апреля

    Вот и о чем речь. Пофиг по-умолчанию. Отсюда и Голландия.

    0
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    18-го апреля

    Это не стресс, это самый обыкновенный животный страх, исходящий от нижней части живота.

    13
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Mr.FGJCNJK
    21-го апреля

    К сожалению, латыши не понимают смысл того что ты написал.

    1
    1
  • ЁП
    Ёхн Пёхн
    18-го апреля

    Ещё бы:))) Когда каждый день из каждого утюга говорят "КОГДА начнётся война", а не "ЕСЛИ начнётся война" у нас. Смешные, ей Богу:)

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