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Эстония признала, что тысячи стариков с паспортами РФ с февраля сидят без пенсий 14 1484

Политика
Дата публикации: 18.04.2025
BB.LV
Эстония признала, что тысячи стариков с паспортами РФ с февраля сидят без пенсий

С февраля РФ перестала выполнять свои обязательства по выплате пенсий тысячам российских пенсионеров, проживающим в Эстонии, пишет ERR.

Из-за не поступивших платежей от РФ российские пенсионеры, проживающие в Эстонии, с февраля не получают свои пенсии. В конце прошлой недели средства были перечислены только семи ветеранам Второй мировой войны. Общая сумма невыплаченных пенсий составляет около 680 000 евро, сообщило в пятницу Министерство социальных дел Эстонии.

Министерство отметило, что Эстония до сих пор не получила от России четкого объяснения, почему она перестала выполнять свои обязательства по выплате пенсий тысячам российских пенсионеров, проживающим в Эстонии.

В четверг, 10 апреля, на счет Департамента социального страхования поступило только 7000 евро. Это квартальная пенсия для семи человек, которые, по данным РФ, являются ветеранами Второй мировой войны.

По словам министра социальных дел Кармен Йоллер, это показывает, что переводы на самом деле возможны, и предыдущее объяснение Фонда пенсионного и социального страхования России о невозможности осуществления переводов из-за санкций полностью необоснованно.

"Для Эстонии непонятно, почему Россия не относится к своим пенсионерами одинаково: выплаты производятся только ветеранам, а остальным людям выплаты приостановлены с февраля. Россия не выполняет свои обязательства перед собственными гражданами", – добавила министр.

В настоящее время свою пенсию ожидают около 4000 российских пенсионеров, проживающих в Эстонии. Из них 262 человека получают только российскую пенсию, остальные получают выплаты как из РФ, так и из Эстонии. Большинство этих пенсионеров работали в Эстонии, поэтому также имеют право на эстонскую пенсию (в среднем около 600 евро в месяц), которую Эстония выплачивает им своевременно. Размер пенсий, получаемых из России, варьируется от 14,87 евро до 2800 евро.

Министерство также подчеркнуло, что Эстония выполняет все обязательства по соглашению о социальном обеспечении между Эстонией и Россией, в рамках которого почти 5400 пенсионеров, проживающих в РФ и заработавших право на пенсию в Эстонии, получают свои выплаты своевременно.

Как сообщал bb.lv, жители Латвии с паспортами РФ также не получают положенных пенсий.

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#эстония #пенсионеры
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Оставить комментарий

(14)
  • С
    Сарказм
    19-го апреля

    Ну уровень дискуссии мне понятен. Как и уровень логического довода: "они брали гражданство, чтобы получать российскую пенсию (что известный и всеми признаваемый факт)", "назови (кстати на брудершафт мы с тобой не пили шелупонь, чтоб мне тыкать) хоть одного пенсионера, которому дали гражданство". И да, я лично знаю 2 (!) пенсионеров , которе отказались (!) от латвийского гражданства в пользу российского исключительно по финансовым соображениям. И знаю еще минимум 5 пенсионеров неграждан, которых вообще не жал их алиеновский паспорт 15 лет, но которые ломанулись за российским гражданством, как только им объяснили, что за это заплатят. Мотив у всех был один и тот же, так что кончайте истерить и признайте очевидное.

    4
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Сарказм
    19-го апреля

    Точно идиот. Не вижу смысла продолжать дискуссию.

    1
    3
  • С
    Сарказм
    Сарказм
    19-го апреля

    Вся твоя дискуссия, шелупонь подзаборная, это материться и называть других идиотами, забыв при этом приставить зеркало к собственной физиономии. Так что лучше действительно не продолжай, в последнее время самоуверенных долбодятлов, невежд и грубиянов с выраженным синдромом Дэннинга-Крюгера развелось и так плюнуть негде

    3
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    19-го апреля

    ...как же вы любите чужие деньги считать!

    2
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    19-го апреля

    "Сарказм" да ты полный идиот. Назови хоть одного пенсионера кому дали, повторяю для идиотов!!! дали гражданство Эстонии, ну или Латвии? Т.е. по твоему идиотскому мнению они должны были сдохнуть во имя Эстонии и Латвии?! Ты явно хохол с промытыми вчистую мозгами. Знать ничего не хочешь, только пизд...шь.

    1
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    19-го апреля

    "Сарказм" да ты полный идиот. Назови хоть одного пенсионера кому дали, повторяю для идиотов!!! дали гражданство Эстонии, ну или Латвии? Т.е. по твоему идиота кому мнению они должны были сдохнуть во имя Эстонии и Латвии?! Ты явно хохол с промытыми вчистую мозгами. Знать ничего не хочешь, только пизд...шь.

    0
    1
  • С
    Сарказм
    19-го апреля

    Зиновьев, чушь несете вы (ну, или тупо врете). Старики взяли россиянское гражданство, потому что это тупо было финансово выгодно, особенно тем, кто подсуетился в нулевые, пенсию по российским законам давали раньше, а те, кто ее оформил до вступления в силу договора о взаимном платеже пенсий еще и сосут 2 маток, получая пенсиии за один и тот же стаж и с Эстонии и с РФ (что совершенно незаконно, кстати говоря). Совершенно та же картина и в Латвии. И никакого отношения эта тема к безграждансту не имела и не имеет. Кто ж знал тогда, что а) их паспортина окажется зачумленной б) РФ их кинет, когда перестанет быть в них заинтересована

    6
    2
  • lg
    lo gos
    18-го апреля

    A кто арестовал счёта?

    14
    8
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    lo gos
    18-го апреля

    "Сарказ" Вы либо дурак, либо не владеете реальной информацией, а вероятнее всего обычный хохло-провакатор. Старики российское гражданство взяли потому что им эстонское не давали!

    11
    8
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    lo gos
    18-го апреля

    Какие счета?

    2
    3
  • bt
    bory tchist
    lo gos
    18-го апреля

    ... кáрма, сынок, кáрма – за 1940 г.

    1
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    18-го апреля

    Тысячи стариков, которые всю.жизнь проработали и платили налоги в ф Эстонии, сидят без Эстонского гражданства. И правительство Эстонии плюет на людей и на их возможность жить ни грамма не прикладывая усилий для решения ты проблемы с перечисление денежных средств из России. Эстонские варвары!

    22
    10
  • С
    Сарказм
    Алексей Зиновьев
    18-го апреля

    Ну вообще-то варвары сидят чуть восточнее Эстонии, которые сначала лили сладкий сахар в уши легковерных пенсиков про то, как о них заботятся и как им (варварам) "не все равно" и как они пекутся о благосостоянии стариков, под эти речи соблазнили их своими паспортами, подписали догвооры, по которым брали на себя обязательства содержать соблазненных, а потом затеяли войнушку и тупо этих самых стариков кинули, типа, "своих не бросаем". Ахась, именно. Причем кинули намеренно, потому что и техническая возможность перевести им бапки есть и сумма там ни о чем, т.е. речь именно о политических игрищах и врожденной подлости.

    4
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  • bt
    bory tchist
    Алексей Зиновьев
    18-го апреля

    ... чего ж вы, юный придурок, не спрашиваете: – кто отобрал у эстонцев, латышей и литовцев всё – в 1940-м году !???

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