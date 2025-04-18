Эстония признала, что тысячи стариков с паспортами РФ с февраля сидят без пенсий

С февраля РФ перестала выполнять свои обязательства по выплате пенсий тысячам российских пенсионеров, проживающим в Эстонии, пишет ERR.

Из-за не поступивших платежей от РФ российские пенсионеры, проживающие в Эстонии, с февраля не получают свои пенсии. В конце прошлой недели средства были перечислены только семи ветеранам Второй мировой войны. Общая сумма невыплаченных пенсий составляет около 680 000 евро, сообщило в пятницу Министерство социальных дел Эстонии.

Министерство отметило, что Эстония до сих пор не получила от России четкого объяснения, почему она перестала выполнять свои обязательства по выплате пенсий тысячам российских пенсионеров, проживающим в Эстонии.

В четверг, 10 апреля, на счет Департамента социального страхования поступило только 7000 евро. Это квартальная пенсия для семи человек, которые, по данным РФ, являются ветеранами Второй мировой войны.

По словам министра социальных дел Кармен Йоллер, это показывает, что переводы на самом деле возможны, и предыдущее объяснение Фонда пенсионного и социального страхования России о невозможности осуществления переводов из-за санкций полностью необоснованно.

"Для Эстонии непонятно, почему Россия не относится к своим пенсионерами одинаково: выплаты производятся только ветеранам, а остальным людям выплаты приостановлены с февраля. Россия не выполняет свои обязательства перед собственными гражданами", – добавила министр.

В настоящее время свою пенсию ожидают около 4000 российских пенсионеров, проживающих в Эстонии. Из них 262 человека получают только российскую пенсию, остальные получают выплаты как из РФ, так и из Эстонии. Большинство этих пенсионеров работали в Эстонии, поэтому также имеют право на эстонскую пенсию (в среднем около 600 евро в месяц), которую Эстония выплачивает им своевременно. Размер пенсий, получаемых из России, варьируется от 14,87 евро до 2800 евро.

Министерство также подчеркнуло, что Эстония выполняет все обязательства по соглашению о социальном обеспечении между Эстонией и Россией, в рамках которого почти 5400 пенсионеров, проживающих в РФ и заработавших право на пенсию в Эстонии, получают свои выплаты своевременно.

Как сообщал bb.lv, жители Латвии с паспортами РФ также не получают положенных пенсий.