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Латвийское госагентство официально потребовало от России прислать миллионы евро 3 10244

Наша Латвия
Дата публикации: 17.04.2025
BB.LV
Латвийское госагентство официально потребовало от России прислать миллионы евро

Российская сторона до сих пор не выполнила свои обязательства перед получателями пенсий в Латвии в размере 3,5 миллиона евро, сообщили bb.lv в Государственном агентстве социального страхования (ГАСС) ЛР.

Согласно обязательствам российской стороны, финансирование пенсионных выплат должно было быть перечислено ещё в феврале.

Латвийская сторона утверждает, что никаких практических препятствий для осуществления перевода не существует. Это подтверждает как частичный перевод со стороны России в размере 21 369,36 евро, так и, например, полное перечисление военных пенсий со стороны России, отмечают в ГАСС.

Устав ждать, сегодня, 17 апреля Государственное агентство социального страхования направило официальное требование Пенсионному и социальному фонду Российской Федерации осуществить перевод необходимого финансирования для выплаты пенсий в полном объёме, а также предоставить обновлённый список получателей пенсий.

Также ГАСС потребовало от российской стороны в кратчайшие сроки предоставить пояснение о распределении суммы в размере 21 369,36 евро, полученной 9 апреля, учитывая, что эта сумма покрывает лишь незначительную часть подлежащих выплате пенсий.

Пенсионному и социальному фонду Российской Федерации также напомнили о его обязательствах перечислить средства для выплаты российских пенсий за второй квартал в мае 2025 года.

А что российская сторона? Как сообщал bb.lv, в посольстве РФ во всем обвиняют Соединенные Штаты, мешающие перечислять пенсии латвийским пенсионерам.

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#пенсии
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(3)
  • А)))
    Алексей )))
    20-го апреля

    У кошек пусть потребуют! Ещё и список пенсионеров обновить хотите? А дойдут ли до них самих российские деньги? Почему -то НЕ верится...

    16
    9
  • ЯО
    Яшка Одесский
    18-го апреля

    Дайте деньги вору и затем ищите эти деньги! ООЧЕНЬ интересно, куда и по каким карманам нашего "ЧЕСТНОГО" сэйма осядут эти денежки? Пенсии они выплатят! Ой не смешите!

    130
    47
  • N
    NB!
    17-го апреля

    Статейка звучит так, будто Трамп вдруг стал "хорошим" и снял со всех все санкции, а Путин продолжает издеваться над пенсионерами. Ох, заиграетесь вы в нарративы.

    216
    39
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