Латвийское госагентство официально потребовало от России прислать миллионы евро

Российская сторона до сих пор не выполнила свои обязательства перед получателями пенсий в Латвии в размере 3,5 миллиона евро, сообщили bb.lv в Государственном агентстве социального страхования (ГАСС) ЛР.

Согласно обязательствам российской стороны, финансирование пенсионных выплат должно было быть перечислено ещё в феврале.

Латвийская сторона утверждает, что никаких практических препятствий для осуществления перевода не существует. Это подтверждает как частичный перевод со стороны России в размере 21 369,36 евро, так и, например, полное перечисление военных пенсий со стороны России, отмечают в ГАСС.

Устав ждать, сегодня, 17 апреля Государственное агентство социального страхования направило официальное требование Пенсионному и социальному фонду Российской Федерации осуществить перевод необходимого финансирования для выплаты пенсий в полном объёме, а также предоставить обновлённый список получателей пенсий.

Также ГАСС потребовало от российской стороны в кратчайшие сроки предоставить пояснение о распределении суммы в размере 21 369,36 евро, полученной 9 апреля, учитывая, что эта сумма покрывает лишь незначительную часть подлежащих выплате пенсий.

Пенсионному и социальному фонду Российской Федерации также напомнили о его обязательствах перечислить средства для выплаты российских пенсий за второй квартал в мае 2025 года.

А что российская сторона? Как сообщал bb.lv, в посольстве РФ во всем обвиняют Соединенные Штаты, мешающие перечислять пенсии латвийским пенсионерам.