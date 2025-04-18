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Семеный подряд: латвийские политики идут во власть с женами, детьми и родителями 2 1593

Политика
Дата публикации: 18.04.2025
BB.LV
Семеный подряд: латвийские политики идут во власть с женами, детьми и родителями
ФОТО: dreamstime

Наряду со щедрой раздачей обещаний есть и еще одна традиция любых латвийских выборов – это включение в списки кандидатов близких родственников.

Это не плохо и не хорошо, это просто данность. Возможно, политические силы, выдвигая в кандидаты отцов и детей, братьев и сестер, жен и мужей, полагают, что наличие близких родственников только укрепит команду – свои наверняка не предадут…

Так, от Национального объединения в Рижскую думу стартует семья Ратниексов – при этом сам Эдвардс Ратниекс возглавляет список, то есть является кандидатом в мэры, а его супруга – Мария Луиза Ратниеце замыкает список.

В списке партии Suverēna vara Юлия Степаненко (лидер списка) и ее муж Вячеслав Степаненко.

Первым номером в списке «Латвия на первом месте» идет Айнарс Шлесерс, а под номером 33 идет его сын Эдвардс Шлесерс.

Также в списке и один из сыновей евродепутата Вилиса Криштопанса – Каспарс. По этому же списку идут и супруги Пашкевичи.

В Рижскую думу по списку Шлесерса будут пытаться попасть известный пластический хирург Янис Заржецкис и его сын Филипп Александр Заржецкий.

Интересно, что перешедший в «Новое Единство» в этом созыве Рижской думы Гунтарс Йиргенсонс на сей раз решил не баллотироваться, зато в столичную власть будет пытаться попасть его сын – Мартиньш. Он баллотируется по списку «Нового Единства».

Супруга секретаря президиума Сейма Эдварда Смилтенса («Объединенный список») Кристине Смилтене баллотируется в думу от этой же политической силы.

Муж депутата Сейма Светланы Чулковой Дмитрий Чулков баллотируется от партии «Стабильности!».

В общем, эти выборы уж точно не будут скучными!

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#выборы #кандидаты
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Эдуард Эльдаров
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(2)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    18-го апреля

    Латыши уже лезут к корыту семьями, ну а почему бы и нет, на халяву боком въехать! О негражданах ни слова, как и полагается, но налоги с них будем драть по - чёрному, себе и хуторской родне на пропитание!

    42
    3
  • Мп
    Мимо проходил
    18-го апреля

    Сами мы не местные, работать не хотим, но вкусно кушать хочется. Проголосуйте на пропитание, кто сколько сможет!

    51
    3

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