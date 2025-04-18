Началось голосование по почте для избирателей за рубежом

Сегодня начинается голосование по почте на муниципальных выборах для избирателей, находящихся за пределами Латвии, сообщили агентству LETA в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Как информирует ЦИК, чтобы в муниципальных выборах 2025 года могли принять участие те граждане Латвии, которые во время выборов будут находиться за границей, ЦИК обеспечила возможность проголосовать, воспользовавшись почтовыми услугами.

Возможность голосовать по почте доступна только для избирателей, находящихся за рубежом. Голосовать может гражданин Латвии, которому на день выборов исполнилось 18 лет и у которого не менее чем за 90 дней до дня выборов была задекларирована жилая площадь в административной территории соответствующего самоуправления или которому принадлежит недвижимость.

Подать заявку на участие в голосовании по почте можно не ранее 18 апреля и не позднее 30 мая.

ЦИК призывает подавать заявки на голосование по почте как можно раньше, сразу после 18 апреля, чтобы почтовое отправление успело дойти до Латвии в установленный срок.

Заявку на участие в голосовании по почте можно подать на портале "Latvija.lv" или в электронном сервисе "Управление данными избирателей" на сайте Управления по делам гражданства и миграции. При подаче заявки необходимо указать свою задекларированную жилую площадь или недвижимость в Латвии.

Почтовые конверты будут считаться действительными, если они будут получены до начала подсчёта голосов — 7 июня 2025 года до 20:00 по латвийскому времени.

Дополнительная информация о возможностях голосования по почте доступна на домашней странице ЦИК.

Ранее сообщалось, что муниципальные выборы в Латвии пройдут в начале июня.