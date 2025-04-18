Baltijas balss logotype

Началось голосование по почте для избирателей за рубежом 1 938

Политика
Дата публикации: 18.04.2025
BB.LV
Началось голосование по почте для избирателей за рубежом
ФОТО: LETA

Сегодня начинается голосование по почте на муниципальных выборах для избирателей, находящихся за пределами Латвии, сообщили агентству LETA в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Как информирует ЦИК, чтобы в муниципальных выборах 2025 года могли принять участие те граждане Латвии, которые во время выборов будут находиться за границей, ЦИК обеспечила возможность проголосовать, воспользовавшись почтовыми услугами.

Возможность голосовать по почте доступна только для избирателей, находящихся за рубежом. Голосовать может гражданин Латвии, которому на день выборов исполнилось 18 лет и у которого не менее чем за 90 дней до дня выборов была задекларирована жилая площадь в административной территории соответствующего самоуправления или которому принадлежит недвижимость.

Подать заявку на участие в голосовании по почте можно не ранее 18 апреля и не позднее 30 мая.

ЦИК призывает подавать заявки на голосование по почте как можно раньше, сразу после 18 апреля, чтобы почтовое отправление успело дойти до Латвии в установленный срок.

Заявку на участие в голосовании по почте можно подать на портале "Latvija.lv" или в электронном сервисе "Управление данными избирателей" на сайте Управления по делам гражданства и миграции. При подаче заявки необходимо указать свою задекларированную жилую площадь или недвижимость в Латвии.

Почтовые конверты будут считаться действительными, если они будут получены до начала подсчёта голосов — 7 июня 2025 года до 20:00 по латвийскому времени.

Дополнительная информация о возможностях голосования по почте доступна на домашней странице ЦИК.

Ранее сообщалось, что муниципальные выборы в Латвии пройдут в начале июня.

Читайте нас также:
#выборы
1
0
0
4
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    18-го апреля

    Ну для чего и кому нужны голоса тех, кто покинул Латвию навсегда? Голоса тех, кто к Риге не имеет никакого отношения, не платит в ней налоги, а приезжает только зубья и челюсти вставлять?

    15
    3

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений?
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений?
Экономику подавать охлажденной: какой Латвия видит себя в далеком 2050 году
Экономику подавать охлажденной: какой Латвия видит себя в далеком 2050 году Эксклюзив!
«Это двуличие!» Экс-министр недоволен партнерами по коалиции
«Это двуличие!» Экс-министр недоволен партнерами по коалиции
Перед уходом на заслуженный отдых премьер Латвии сообщила, кто будет управлять республикой вместо неё
Перед уходом на заслуженный отдых премьер Латвии сообщила, кто будет управлять республикой вместо неё Эксклюзив!
«Ты в Россию?!» Латвия пригрозила лишить денег собравшегося в Москву блогера из США
«Ты в Россию?!» Латвия пригрозила лишить денег собравшегося в Москву блогера из США 5 1293
Школы Латвии будут финансировать по новой модели. Что в приоритете?
Школы Латвии будут финансировать по новой модели. Что в приоритете? 442
Приватизация только по решению Сейма! Будет референдум?
Приватизация только по решению Сейма! Будет референдум? 2 451
Так мы покупаем или продаем? Правительство ЛР начало с распродажи госсобственности, а закончила ее приумножением Эксклюзив!
Так мы покупаем или продаем? Правительство ЛР начало с распродажи госсобственности, а закончила ее приумножением 1 954

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Поток украинцев в Латвию не останавливается. Где они работают?
Наша Латвия
Поток украинцев в Латвию не останавливается. Где они работают? 14
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек
Люблю!
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек 38
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен
Люблю!
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен 43
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру?
Наша Латвия
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру? 48
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки
Дом и сад
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки 58
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений?
Политика
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений? 69
Поток украинцев в Латвию не останавливается. Где они работают?
Наша Латвия
Поток украинцев в Латвию не останавливается. Где они работают? 14
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек
Люблю!
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек 38
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен
Люблю!
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен 43

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео