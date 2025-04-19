Бирмингем захватили крысы: животных стало так много, что пришлось привлечь армию

22-летняя студентка из Великобритании поделилась впечатлениями о жизни в Бирмингеме, где после начала забастовки работников коммунальных служб резко возросла численность крыс. Об этом сообщает Daily Mail.

По её словам, с начала года, когда мусорщики прекратили работу, улицы города оказались завалены отходами. Кучи мусора стали идеальной средой для размножения грызунов. «От этого зрелища бегут мурашки — повсюду шевелятся крысы», — рассказала студентка. Днём они прячутся, но по ночам выползают к контейнерам, активно роются в отходах и не боятся приближения людей.

Профессиональный крысолов Уэйн Тиммс подтвердил, что ситуация выходит из-под контроля. Недавно ему удалось поймать крысу длиной около 50 сантиметров. «Такого я раньше не видел, — признался он. — Бирмингем стал для крыс настоящим раем, это словно банкет в пятизвёздочном отеле».

По мнению специалиста, виноваты в происходящем не только условия, благоприятные для грызунов, но и политическое противостояние между властями и профсоюзами. Вместо того чтобы решать проблему, стороны продолжают конфликтовать.

Из-за обострения ситуации к делу подключили военных. Городской совет Бирмингема сообщил, что армия оказывает материально-техническую поддержку и участвует в планировании мер по стабилизации санитарной обстановки.