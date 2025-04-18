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Вентспилс договорился о сотрудничестве со стратегическим портом Украины 2 2045

Бизнес
Дата публикации: 18.04.2025
BB.LV
Вентспилс договорился о сотрудничестве со стратегическим портом Украины

В пятницу в Вентспилсе был подписан меморандум о сотрудничестве между управлением свободного порта Вентспилса и украинским государственным предприятием «Морской торговый порт „Черноморск“», сообщает управление свободного порта Вентспилса.

Цель меморандума — способствовать сотрудничеству между двумя портами, планируя и развивая транспортные и логистические потоки в будущем, а также укрепляя дружественные и способствующие развитию экономические связи.

Сотрудничество предусматривает обмен опытом в области обработки грузов и безопасности, совместное планирование транспортных и логистических проектов, внедрение устойчивых решений, обучение персонала и участие в международных проектах. Стороны договорились регулярно организовывать рабочие встречи и обмениваться информацией о текущих событиях в отрасли.

Меморандум вступает в силу с момента подписания и будет действовать четыре года с возможностью продления по взаимной договорённости.

Порт Черноморск является одним из важнейших портов Украины на Чёрном море и расположен недалеко от Одессы.

Несмотря на вызовы, вызванные вторжением России, порт продолжает работать и развиваться. Это универсальный порт, обслуживающий различные типы грузов, включая контейнеры, сыпучие грузы, и являющийся единственным портом в Украине, приспособленным для паромного сообщения.

Порт Черноморск — стратегически важный логистический центр, который, несмотря на военные условия, продолжает обеспечивать связь Украины с мировыми рынками и способствует региональному сотрудничеству.

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#вентспилс
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(2)
  • EB
    Emigrants Berzins
    19-го апреля

    А смысл?

    17
    2
  • bt
    bory tchist
    18-го апреля

    Профессор Преображенский: "пропал (этот вентспилсский) дом.".. слава Украине !!!

    7
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