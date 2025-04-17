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Никто не хотел покупать: Латвии опять не удалось продать «Дом Москвы» 5 2043

Политика
Дата публикации: 17.04.2025
BB.LV
Никто не хотел покупать: Латвии опять не удалось продать «Дом Москвы»

Государственное акционерное общество Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) в очередной раз не смогло продать расположенный в Риге Дом Москвы.

Объект был выставлен с начальной ценой в 2,142 миллиона евро, но устроители аукциона не дождались ни одной заявки.

Недвижимость в Риге на ул. Марияс 7 включает земельный участок площадью 966 кв. метров и находящееся на нём здание. Общая площадь пятиэтажного здания с одним подземным этажом составляет 4482,4 квадратных метра.

Как сообщал bb.lv, на первом аукционе в сентябре 2024 года, Дом Москвы предлагали приобрести по стартовой цене в 3,57 миллиона евро. Из-за отсутствия покупателей цену скинули на 20% – до 2,856 миллиона евро. Но и это не помогло.

На следующем этапе, 9 декабря 2024 года, цена упала еще ниже (до 2,499 миллиона евро), но все равно никого не заинтересовала.

На еще одном аукционе, провалившемся 24 февраля 2025 года, объект также предлагался по стартовой цене 2,142 миллиона евро.

И вот сегодня вновь никто не пришел, чтобы купить Дом Москвы.

Напомним, 11 января 2024 года Сейм Латвии конфисковал Дом Москвы в собственность государства, передав его на баланс Министерства финансов.

Считалось, что средства, полученные от продажи объекта, будут направлены Украине. Пока не получается.

Московский культурно-деловой центр Дом Москвы был построен в 1976 году. В 2002 году его получило в собственность правительство Москва, передав в обмен Латвии равноценное имущество в столице РФ.

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#дом москвы #санкции против россии
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(5)
  • БТ
    Бесс Толковый
    18-го апреля

    А нам и даром не надо, по понятным причинам.

    9
    2
  • БТ
    Бесс Толковый
    18-го апреля

    Дак, ведь и даром не надо, по понятным причинам.

    3
    2
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    18-го апреля

    покупка-перепрадажа Дома железнодорожников-статья У К

    6
    2
  • JL
    Janina LV
    17-го апреля

    В текущих геополитических событиях, когда большие страны опасаются конфискации имущества РФ, во избежание последствий. Надо быть дураком, чтобы ввязаться в эту аферу, ведь продавец по факту, при возникновении каких либо проблем кинет покупателя. А на имущество может быть наложен арест и в последствии возвращено.

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  • Мп
    Мимо проходил
    17-го апреля

    Перепродажа краденого - уголовное преступление даже по латвийским законам.

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