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«Рашизм» - это термин? Латвийские эксперты дали свое заключение 2 1014

Политика
Дата публикации: 18.04.2025
BB.LV
«Рашизм» - это термин? Латвийские эксперты дали свое заключение
ФОТО: LETA

Терминологическая комиссия Академии наук Латвии пришла к согласию, что слову «рашизм» (rašisms) пока не следует присваивать статус термина, сообщает LETA.

Член комиссии Марис Балтиньш на заседании пояснил, что это слово однозначно и понятно. Однако у него есть сомнения, действительно ли это термин или скорее отсылка к фашизму. По мнению эксперта, это скорее слово из публицистики.

Представитель Центра государственного языка Артур Крастиньш также предложил воздержаться от признания этого слова термином на данный момент.

Таким образом, комиссия договорилась пока не присваивать слову «рашизм» статус термина.

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#латышский язык
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Оставить комментарий

(2)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    18-го апреля

    Термин, а точнее реальное понятие -- это "латышский национализм". И это факт.

    43
    1
  • Д
    Дед
    18-го апреля

    Пока, в Латвии процветает латышизм.

    44
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