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Никто не хотел покупать? Объем завезенных в Латвию из России товаров рухнул в два раза 1 5396

Бизнес
Дата публикации: 09.04.2025
BB.LV
Никто не хотел покупать? Объем завезенных в Латвию из России товаров рухнул в два раза

В январе-феврале этого года стоимость товаров, ввезенных в Латвию из России и Беларуси, уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом 2024 года в два раза (на 69,47 млн евро) до 69,062 млн евро, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

В то же время экспорт Латвии в Россию и Беларусь составил 169,015 млн евро, что на 22,4% (48,823 млн евро) меньше, чем в январе-феврале 2024 года.

Из России за два первых месяца года импортировано товаров на сумму 51,441 млн евро, что в 2,1 раза (на 56,985 млн евро) меньше, чем за тот же период 2024 года, а из Беларуси - на 17,621 млн евро, что на 41,5% (12,485 млн евро) меньше.

Экспорт Латвии в Россию в январе-феврале этого года составил 154,929 млн евро, что на 18,5% (135,064 млн евро) меньше, чем за тот же период прошлого года, а в Беларусь - 14,086 млн евро, что на 49,4% (13,76 млн евро) меньше.

Импорт из России и Беларуси за два первых месяца 2025 года составил 1,9% общего объема импорта Латвии (в январе-феврале 2024 года - 4,2%), а экспорт в Россию и Беларусь - 5,2% общего объема экспорта Латвии (в 2024 году - 6,7%).

Как сообщалось, за два первых месяца года Латвия экспортировала товаров на общую сумму 3,221 млрд евро, что на 1% (33,8 млн евро) меньше, чем за тот же период 2024 года, а импорт составил 13,608 млрд евро, что на 9,3% (308,4 млн евро) больше.

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#внешняя торговля
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Оставить комментарий

(1)
  • Мп
    Мимо проходил
    10-го апреля

    Один бывший мэр Риги в своё время издал "книгу про Ригу". Там он написал, что главная статья экспорта Латвии - мозги латыша. А статистика уверяла, что главная статья экспорта Латвии - древесина...

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