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Накануне Чемпионата мира сборная Латвии обыграла команду Финляндии 1 1857

Спорт
Дата публикации: 09.04.2025
BB.LV
Фото LETA.

Фото LETA.

Сборная Латвии по хоккею, продолжая подготовку к чемпионату мира, в среду в Риге в товарищеском матче одержала победу над национальной командой Финляндии.

Латвия обыграла Финляндию со счётом 3:2 (1:1, 1:0, 1:1), победив финнов впервые с 2014 года.

Голы в латвийской сборной забили Рихардс Букартс, Каспарс Даугавиньш и Райнерс Руллерс.

Последнюю минуту и 44 секунды финны играли без вратаря с шестью полевыми игроками, но счёт остался прежним.

В четверг обе сборные вновь встретятся в Арене «Рига».

На прошлой неделе латвийские хоккеисты провели первые две товарищеские игры в Вене, победив сборную Австрии в овертайме со счётом 3:2 и 4:1.

В составе сборной Финляндии — 12 игроков из чемпионата Финляндии, девять игроков из Шведской хоккейной лиги (SHL), включая Ханнеса Бьернинена, который забросил победную шайбу в финале Олимпийских игр 2022 года, и трое игроков из клубов высшей швейцарской лиги (NLA).

В дальнейшем на этапе подготовки сборная Латвии также примет у себя команду Швейцарии, а в начале мая отправится в гости к сборной Норвегии.

Чемпионат мира 2025 года пройдёт в мае в Стокгольме, где сыграет и сборная Латвии, а также в датском городе Хернинге.

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#хоккей
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(1)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    9-го апреля

    ...и что?!

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