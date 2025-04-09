Сборная Латвии по хоккею, продолжая подготовку к чемпионату мира, в среду в Риге в товарищеском матче одержала победу над национальной командой Финляндии.

Латвия обыграла Финляндию со счётом 3:2 (1:1, 1:0, 1:1), победив финнов впервые с 2014 года.

Голы в латвийской сборной забили Рихардс Букартс, Каспарс Даугавиньш и Райнерс Руллерс.

Последнюю минуту и 44 секунды финны играли без вратаря с шестью полевыми игроками, но счёт остался прежним.

В четверг обе сборные вновь встретятся в Арене «Рига».

На прошлой неделе латвийские хоккеисты провели первые две товарищеские игры в Вене, победив сборную Австрии в овертайме со счётом 3:2 и 4:1.

В составе сборной Финляндии — 12 игроков из чемпионата Финляндии, девять игроков из Шведской хоккейной лиги (SHL), включая Ханнеса Бьернинена, который забросил победную шайбу в финале Олимпийских игр 2022 года, и трое игроков из клубов высшей швейцарской лиги (NLA).

В дальнейшем на этапе подготовки сборная Латвии также примет у себя команду Швейцарии, а в начале мая отправится в гости к сборной Норвегии.

Чемпионат мира 2025 года пройдёт в мае в Стокгольме, где сыграет и сборная Латвии, а также в датском городе Хернинге.