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Депутаты хотят запретить русский в школах даже как второй иностранный 7 1784

Политика
Дата публикации: 08.04.2025
LETA
Депутаты хотят запретить русский в школах даже как второй иностранный
ФОТО: Виталий Вавилкин

«Национальное объединение» (НО) подготовило поправки к закону, которые позволят отказаться от изучения русского языка также на уровне среднего образования.

Подготовленный Нацобъединением законопроект подписали как коллеги по оппозиции из «Единого списка», так и из партий правящей коалиции «Новое единство» и «Прогрессивные».

Предлагаемые изменения в Закон «Об образовании» предусматривают, что со следующего учебного года начинающим обучение в учреждениях общего или среднего профессионального образования в этом или следующем учебном году, будет предоставлена ​​возможность отказаться от изучения русского языка как второго иностранного в случае, если образовательное учреждение не имеет возможности обеспечить изучение другого иностранного языка.

«Эти поправки являются продолжением уже принятого регулирования и формируют единый подход во всей системе образования Латвии — мы закрепляем принцип, согласно которому вторым иностранным языком в латвийском образовании является один из европейских языков, а не наследие бывшей империи», — поясняет председатель НО, депутат Сейма Илзе Индриксоне.

Партия считает, что данные поправки продолжат уже начавшийся переход в системе образования — отказ от русского языка как обязательного второго иностранного языка на уровнях общего и среднего профессионального образования. Поправки предусматривают, что учебные заведения будут обязаны предоставить возможность изучения другого иностранного языка — одного из официальных языков Европейского союза или официального языка государств-членов Европейской экономической зоны — не позднее 1 сентября 2025 года.

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#русский язык #школа
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(7)
  • 8-го апреля

    всё хорошо, чем меньше знают тем тупее, это потом себя покажет и на рынке труда и в жизни в целом, не надо им мешать, пусть идут к обрыву

    42
    4
  • MI
    Marija Ivanova
    8-го апреля

    Интересно, мой коммент на тему что в соседней эстонии омнива и дпд на русском доступны потерли. Что нарушено, не понятно.

    43
    4
  • А
    Андрей
    8-го апреля

    За это уже голосовали! И русский как второй иностранный уже под запретом с 1 сентября 2026-го года. С 2030-го под запретом вообще (т.е. те кто успели начать изучать до 2026-го смогут в какой-то мере закончить начатое).

    Они хотят ускорить на год? Или в чём отличие?
    Теме НЕ раскрыта!

    Автор - просьбе не просто перепечатывать предвыборную манипуляцию из LETA, а прояснять суть дела!

    34
    3
  • ФФ
    Федул Федулов
    8-го апреля

    Однажды ребята доиграются...

    75
    4
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    8-го апреля

    А в Литве отказались от идеи закрытия школ с русским языком преподавания. Там все люди граждане Литвы и в этой стране соблюдается ее Конституция. В отличии от Латвии.

    88
    3
  • JB
    Janis Berzin
    8-го апреля

    В Эстонии сайт государственной социальной службы предоставляет возможность получения информации на русском языке.

    68
    2
  • MI
    Marija Ivanova
    Janis Berzin
    8-го апреля

    Да там даже dpd и omniva на русском по прежнему есть. Компании не против русского в целом, просто подыгрывают местной повестке.

    32
    3
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