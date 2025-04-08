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Стабильности в мире нет: Левитс вышел из забытья и пожаловался на нехватку демократии 6 2397

Политика
Дата публикации: 08.04.2025
LETA
Стабильности в мире нет: Левитс вышел из забытья и пожаловался на нехватку демократии

Все больше демократий отступают, в то время как авторитаризм набирает силу, уверен бывший президент Латвии Эгилс Левитс, выступая на дискуссии «Демократия в опасности».

Левитс утверждает, что демократия всегда находилась в опасности. Но нет худа без добра. Он признался, что иногда задумывается, не именно ли в моменты угроз демократия обретает способность возрождаться и расти.

Бывший президент Латвии указал, что в истории государства использовали различные методы для подрыва друг друга — от отравления политических лидеров до финансирования враждебных групп.

Однако новые технологии подняли эти методы на новый уровень.

Он объяснил, что вмешательство больше не ограничивается физическими или тайными средствами. Оно происходит в общественном сознании — это психологическая война, которую подпитывают технологии, стремясь повлиять на восприятие, манипулировать эмоциями и раскалывать общество изнутри.

Это подсознательное влияние на демократию осуществляется открыто, но незаметно — маскируясь под легитимные дискуссии, что делает его еще более трудно выявляемым и останавливаемым, заключил Левитс.

Он заверил собравшихся: все больше демократий отступают, а авторитаризм набирает силу. По словам Левитса, эти режимы не только подавляют свободы у себя в странах, но и скоординировано атакуют основы западной цивилизации.

Бывший глава государства призвал задуматься, как демократии могут защищать себя от искажённых нарративов, которые представляют демократию как слабую или устаревшую.

По его мнению, необходимо найти способ бороться с дезинформацией и внешним влиянием, не жертвуя теми ценностями, которые мы сами защищаем.

В мероприятии приняли участие Левитс, директор Центра передового опыта стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс, глава латвийской делегации и заместитель председателя Сейма Занда Калниня-Лукашевица, а также президент ассамблеи Теодор Русопулу.

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#левитс
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(6)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    9-го апреля

    Эгилс Левитс родился в 1955 году в еврейско-латышской семье. Его отец Иона Моисеевич Левит ..... . Википедия - дальше вопросы есть?

    16
    5
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    9-го апреля

    Пудель умеет хоть что-то иное чем тявкать одни и те же банальности по кругу? И он же всю жизнь получал за это деньги, неплохо себя чувствовал. Современное общество глубоко больно если такой клоп , не производящий не нужных вещей не умных, свежих мыслей может дожить до седой башки в комфорте не сделав ничего реального на пользу обществу.

    40
    3
  • JM
    Jevgenijs Mezencevs
    9-го апреля

    Выполз гнус из под лавки…говорит: “общество раскалывается”. Что ты за 4 года будучи презиком сделал чтобы общество сплотить?!

    81
    3
  • MI
    Marija Ivanova
    8-го апреля

    маловато конкретики, огласите конкретно отступающие от святых принципов демократии страны!

    40
    3
  • 8-го апреля

    нажрались уже вашей демократией до тошноты

    98
    2
  • Д
    Дед
    8-го апреля

    Эта мразь еще о демократии вспоминает? Так вспомни свою преамбулу- Латвия для латышей. Нацист есть нацист.

    135
    2
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