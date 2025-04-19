Хрустальный шар за 61,4 миллиона: в Сейме заметили сходство телеканалов России и Латвии

Очень многие из моих знакомых, что называется, отказываются от телевизора. То есть, разумеется, большие экраны у них дома имеются – только это, скорее, крупноформатные гаджеты, с которых они смотрят любимые стримы из YouTube, старые и новые фильмы и музыку.

Люди приучаются самостоятельно формировать свою медийную повестку, в которой все меньшее место занимает государство. По крайней мере, то, в коем мы имеем счастье жить.

Первый экран

Какое же содержание на этом фоне приготовят нам ведущие средства массовой информации? Лейла Расима, председатель Комиссии Сейма по правам человека и общественным делам от партии «Прогрессивные» созвала руководителей вещающих организаций.

В самом названии госООО Latvijas Sabiedriskais medijs (LSM) как бы изначально содержится противоречие: с одной стороны, это государственное общество с ограниченной ответственностью, а с другой – общественное медиа Латвии. С прошлого года телевидение с радио у нас объединены, и в них трудятся 839 человек (524 – создатели содержания, 213 – техническая поддержка, 102 – администрация). Общий бюджет – 61 405 741 евро. Коммерческой рекламы нет.

Председатель правления LSM Байба Зузенa заявила, что ее цель – «единое, качественное и укрепляющее демократические ценности».

Поддержка идет и от Европейского вещательного союза – EBU, – представители которого недавно были в Риге и помогали создать стратегию, которую представят к концу года. Сейчас самое главное – сократить административные органы, оказавшиеся лишними после слияния ТВ и радио. Чтобы остаться на работе, нынешние сотрудники будут участвовать в конкурсах. Одновременно – и открытый рынок труда предоставит своих кандидатов.

Невидимая рука рынка заметна и уже сейчас. Сама госпожа Зузена ранее трудилась на руководящей позиции на предприятии мусороперерабатывающей отрасли. Ее коллега по правлению Инесе Танне была финансовым директором фирмы по консалтинговым и цифровым услугам. Член правления LSM Илзе Огле ранее занималась отбором персонала в компании, продающей в Латвии германские автомобили. Ингемарс Вектерис был исполнительным директором Латвийской ассоциации вещающих организаций.

– Приоритетные вопросы, о которых мы думаем, и на которых стратегия основывается, – это разнообразие содержания для различных аудиторий, разных потребностей общества, одновременно с доступностью содержания. Выдающееся качество содержания и доверия общества, вовлечение общества есть краеугольные камни. Как следующая опора есть технологическое развитие...

Здесь глава правления LSM подчеркнула, что ныне уже идет ориентация не на тех, кто смотрит традиционное ТВ в регулярное время. Смартфоны пришли на смену телевизорам: «Первый экран – это тот, что у вас есть в кармане».

Байбе Зузене не очень нравятся помещения, доставшиеся в наследство от советского времени – комплекс на Закюсале возводился четыре десятилетия назад. Нужны и новые региональные студии. Какое-то время, конечно, продолжится работа и в историческом здании радио на Домской площади, а потом «из двух домов нужно найти общее решение».

Вообще, остается только пожалеть нынешнее начальство Гостелерадио – чем им только, бедняжкам, не приходится заниматься: и отбор персонала, и бухгалтерия, и внутренний аудит, и управление рисками... Зато, как указала Зузена, «вместо двух главных редакторов мы отобрали одного». В общем, «эффективная модель управления». В процессе реформ идут переговоры с профсоюзами – в LSM их целых три.

Языковой вопрос решен однозначно

– Один из горячих вопросов – создание содержания на языках нацменьшинств, – высказалась Байба Зузена. – Латышский язык есть наш главный фокус, здесь в принципе нет никаких вопросов. Но в рамках стратегии нам обязательно надо определить свое мнение, как мы продолжаем вещание на языках нацменьшинств и иностранных языках.

Член правления Ингемарс Вектерис сообщил, что в 2025 году в LSM планируется 8,5 миллиона инвестиций. Прежде всего – модернизация студий, затем создание цифровых платформ.

– Нам нужно быть теми, у кого есть этот хрустальный шар, в котором видно, как вы будете потреблять медиа через пять или десять лет, – такие амбициозные задачи поставил Вектерис.

Еще очень важно обеспечить функционирование телевидения и радио в различных критических ситуациях. Здесь проводятся учения – от компьютерных систем до физической безопасности зданий. Чтобы, как выразилась Б. Зузена, «в час X» продолжалось информирование общества...

Янис Сикснис, председатель Национального совета по общественным СМИ, доволен всем происходящим: «Глядя с нашей стороны, все идет хорошо».

Совсем как в Кремле?

А вот депутатам не особо понравилось представленное теленачальством.

– Хотелось бы услышать более детализированно, – заметила Лейла Расима.

Со своей стороны, внефракционный депутат Александрс Кирштейнс напомнил, что в каждом иностранном посольстве есть специальный человек, отслеживающий СМИ. Скажем, американский дипломат целенаправленно анализирует латвийские масс-медиа и отправляет депеши в Госдепартамент: «Разве в наших национальных интересах показывать три фильма о том, что президент США никуда не годится, в Америке все плохо? А еще Вайра Вике-Фрейберга рассказывала, что ужасное преступление – закрыть «Свободную Европу».

Добавим, что на этом Вике-Фрейберга не остановилось – в интервью общественным СМИ назвала президента США «ненормальным», «загнанным зверем» и «лжецом».

С другой стороны, ЛТВ показывает передачи, какой плохой Илон Маск. Кирштейнс предложил – в рамках многообразия мнения продемонстрировать также передачи про Камалу Харрис или про действовавший в Украине холдинг Burisma, связанный с Хантером Байденом и занимавшийся разграблением ее природных ресурсов, с выплатой денег Демпартии США.

Александрс Кирштейнс даже сопоставил односторонность показываемого с телеэкрана с тем подходом, что практикуется... Кремлем! «Это тенденциозный курс». Вот уж, воистину, нет более тяжкого оскорбления для национально мыслящих бюрократов, коими, безусловно, являются теленачальники ЛР.

Янис Сикснис, со своей стороны, взял телевизионщиков под защиту – Национальный совет в их деятельность вмешиваться не собирается, а темы Трампа и иже с ним «это то, о чем сейчас говорит весь мир».

– Редакционная политика – это не то, чем занимается правление, – заявила Зузена, – никто из нас не может прослушать все, что показывается на всех платформах. Это основывается на ценностях. Если есть какие-то конкретные вопросы, мы можем провести анализ содержания.

То есть понятно: вся администрация, которую посадили на головы телевидения и радио (причем за счет налогоплательщиков, ибо само национальное вещание ни цента не зарабатывает) даже не несет ответственности за тот контент, который каждодневно вываливается из LSM.

В этом смысле, наверное, что-то есть здравое в наших медийных привычках? Я лично латвийское ТВ могу посмотреть минут 10 в день, пока ем на кухне, где у меня по-прежнему стоит телевизор, подключенный к кабелю. Просто руки заняты, нечем переключать. Втыкаю один какой-то национальный канал и дивлюсь новостям из зазеркалья.