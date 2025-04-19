МВД призвало жителей Латвии навести порядок в подвалах

Министерство внутренних дел призвало жителей Латвии навести порядок в подвалах во время Большого субботника.

Министерство внутренних дел призывает людей в день Большого субботника не только привести в порядок окрестности, но и расчистить подвалы своих домов - помещения, которые в кризисных ситуациях могут стать убежищем, сообщили агентству ЛЕТА в министерстве.

Сейчас, когда безопасность становится постоянным приоритетом, подвалы приобретают новую роль - они могут стать убежищами третьей категории, которые помогут защитить от взрывной волны, обломков и других опасностей.

Министр внутренних дел Рихард Козловскис неоднократно заявлял, что создание и приспособление убежищ - одна из важнейших задач этого года в области гражданской обороны.

Министерство призывает людей очистить подвалы от ненужных вещей и ознакомиться с упрощенными рекомендациями, подготовленными Государственной пожарно-спасательной службой (ГПСС), чтобы знать, что необходимо дополнительно для минимальной функциональности убежища.

Ни организаторы Большого субботника, ни Министерство внутренних дел, ни ГПСС не обеспечивают сбор мусора из подвалов. Людям придется заняться этим самостоятельно.