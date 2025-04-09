Baltijas balss logotype

В случае войны по Rail Baltica из Латвии можно вывозить по 100 000 человек в день – министерство 12 3561

Политика
Дата публикации: 09.04.2025
BB.LV
Всем хороша железная дорога Rail Baltica. Только она существует.

Всем хороша железная дорога Rail Baltica. Только она существует.

ФОТО: LETA

В случае военного конфликта по железнодорожной линии Rail Baltica можно будет перевозить до 100 000 человек в день, следует из презентации Министерства сообщения (МС), представленной в среду на заседании парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией.

Согласно данным из презентации, капитальные затраты на первый этап проекта по созданию трансграничного соединения от польско-литовской границы до Таллина/Муги составят в общей сложности 15,3 миллиарда евро во всех трех странах Балтии. До сих пор не понятно, где взять такие деньги.

В рамках первого этапа в Латвии планируется построить основную трассу от латвийско-литовской границы до латвийско-эстонской границы.

Ожидаемое влияние на военную логистику в условиях вооружённого конфликта и в мирное время на первом этапе таково: в случае военного конфликта пропускная способность Rail Baltica по экстренной транспортировке населения составит до 98 000 человек в день. То есть все население Латвии можно вывезти за 18 дней.

Директор департамента проекта Rail Baltica при Минсообщения Гатис Силовс сообщил комиссии, что в Иецаве планируется разместить рампу для разгрузки военных грузов. Это будет первая точка разгрузки поездов, прибывающих из Польши, после чего военные грузы будут доставляться к месту назначения.

В Саласпилсе же планируется создать полноценный логистический терминал с гражданской и военной частью. Учитывая, что Саласпилс находится на другом берегу Даугавы, финансирование ЕС предусмотрено только до Даугавы — от литовской границы.

Государственный секретарь Минсообщения Андулис Жидковс на заседании комиссии признал, что в ближайшие 7–8 лет строительство моста через Даугаву невозможно, поскольку отсутствует финансирование.

Парламентский секретарь Министерства обороны Лиене Гатере сообщила, что ещё на этапе разработки концепции проекта одной из его целей была военная мобильность — возможность перевозки бронетехники.

Директор одного из департаментов Минобороны Айгарс Микишко отметил, что с точки зрения военной мобильности критическим элементом проекта является логистический центр в Саласпилсе — важно иметь возможность быстро принять военные грузы на территории Латвии.

"Мы можем устранить узкое место в Сувалкском коридоре, но если в Латвии грузы застрянут и их некому будет быстро разгружать — это уже проблема. Это особенно интересует наших союзников", — подчеркнул он.

Читайте нас также:
#rail baltica
1
0
0
53
0
0

Оставить комментарий

(12)
  • MiU
    Made in USSR
    10-го апреля

    Не-е-е... А мне бы хотелось видеть те цифры, на основании которых былосделато такое (без)умозаключение. Немного огт себя, штобыпонятнее: СССР-овский "плацкартный "вагон в режиме "общий" вмещал в себя 81 человека. Кто ездил, тот поймёт что это такое. Итак: вагон 81 человек. Состав 20 вагонов. 1620 человек в составе. 100 000 в сутки - это 62 состава. 62 уходит...столько же приходят пустыми для загрузки. То есть станция должна обслужить в сутки 124 состава. То есть в среднем 5 составов в час. 12 минут на всё про всё. Ох... Не хочется время терять, а то мноооого ещё сказочных выводов можно сделать... О количестве поездных бригад, о количестве задействованных вагонов... Сказки венского леса...

    23
    2
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    10-го апреля

    смеялся долго)) на Хуторе отжигают. лучше купите 100 тыс лошадей и повозок и 100 тыс кучерров обучите. начинайте уже собираться вывозится в Швецию, на историческую родину.

    36
    1
  • БТ
    Бесс Толковый
    10-го апреля

    Куда будут возить? Глупый вопрос. Возить будут сразу в Сибирь, куда же ещё?

    30
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    9-го апреля

    ВВ! Хватит всякую ХЕРНЮ печатать!!! Может ещё этот долбаный "RailBaltik" объявите "молодежной стройкой Века"? Пидерастическое правительство Латвии проворовалось в конец, а вы теперь пытаетесь это прикрыть. Ежегодным дорожным налогом уже пытаемся погасить правительственные кредиты. Третий пенсионный уровень где?! "ParexBank" жители оплатили со своих налогов. Теперь RailBaltik?! Да пошло бы это правительство вместе с президентом пидерастом в ЖОПУ!!! И в прямом, и в переносном смысле.

    132
    5
  • MI
    Marija Ivanova
    9-го апреля

    ага, да, максимум пару часиков единожды, как и рижский аэропорт, до первого прилета по взлетной полосе и железке.

    67
    4
  • З
    Злой
    9-го апреля

    Перестал откладывать на накопительный счёт- похоже банки спонсируют разную хрень, мне это не подходит.

    63
    2
  • Н
    Николай
    9-го апреля

    Простите, а куда повезёте?

    84
    2
  • З
    Злой
    9-го апреля

    Даже и не двинусь со своего места , если попытаются принудительно отвезти, окажу сопротивление!

    55
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    9-го апреля

    Идиоты, Сувалкский коридор в случае чего, будет моментально перекрыт, причём сразу и с двух сторон из Беларуси и из Калининградской области. Куда и кого вы придурки хуторские повезёте?

    110
    2
  • Д
    Дед
    9-го апреля

    Ага, сейчас, так Европа вас и ждет. Если случится война, все границы захлопнутся в раз

    116
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    9-го апреля

    Вы сперва достройте эту "стройку века", стратеги недоделанные!

    130
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Мимо проходил
    9-го апреля

    Они не хотят ничего достраивать. Да и не дать им никто! Правительство Латвии в очередной раз хочет закрыть свое долб...оебство и вор...оватость государственным бюджетом, т.е. налогами жителей Латвии. Потому что ЕС им сказал что никаких денег на латвийскую часть они больше получат и продолжать строительство будут поляки.

    47
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений?
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений?
Экономику подавать охлажденной: какой Латвия видит себя в далеком 2050 году
Экономику подавать охлажденной: какой Латвия видит себя в далеком 2050 году Эксклюзив!
«Это двуличие!» Экс-министр недоволен партнерами по коалиции
«Это двуличие!» Экс-министр недоволен партнерами по коалиции
Перед уходом на заслуженный отдых премьер Латвии сообщила, кто будет управлять республикой вместо неё
Перед уходом на заслуженный отдых премьер Латвии сообщила, кто будет управлять республикой вместо неё Эксклюзив!
«Ты в Россию?!» Латвия пригрозила лишить денег собравшегося в Москву блогера из США
«Ты в Россию?!» Латвия пригрозила лишить денег собравшегося в Москву блогера из США 5 1269
Школы Латвии будут финансировать по новой модели. Что в приоритете?
Школы Латвии будут финансировать по новой модели. Что в приоритете? 433
Приватизация только по решению Сейма! Будет референдум?
Приватизация только по решению Сейма! Будет референдум? 2 448
Так мы покупаем или продаем? Правительство ЛР начало с распродажи госсобственности, а закончила ее приумножением Эксклюзив!
Так мы покупаем или продаем? Правительство ЛР начало с распродажи госсобственности, а закончила ее приумножением 1 945

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру?
Наша Латвия
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру? 2
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки
Дом и сад
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки 22
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений?
Политика
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений? 32
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость
Люблю!
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость 67
«Проклятая скамейка»: жители Петерсалы жалуются на пьяные сборища у остановки
ЧП и криминал
«Проклятая скамейка»: жители Петерсалы жалуются на пьяные сборища у остановки 56
Типы отношений: почему важно знать свой
Люблю!
Типы отношений: почему важно знать свой 60
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру?
Наша Латвия
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру? 2
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки
Дом и сад
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки 22
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений?
Политика
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений? 32

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео