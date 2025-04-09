В случае военного конфликта по железнодорожной линии Rail Baltica можно будет перевозить до 100 000 человек в день, следует из презентации Министерства сообщения (МС), представленной в среду на заседании парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией.

Согласно данным из презентации, капитальные затраты на первый этап проекта по созданию трансграничного соединения от польско-литовской границы до Таллина/Муги составят в общей сложности 15,3 миллиарда евро во всех трех странах Балтии. До сих пор не понятно, где взять такие деньги.

В рамках первого этапа в Латвии планируется построить основную трассу от латвийско-литовской границы до латвийско-эстонской границы.

Ожидаемое влияние на военную логистику в условиях вооружённого конфликта и в мирное время на первом этапе таково: в случае военного конфликта пропускная способность Rail Baltica по экстренной транспортировке населения составит до 98 000 человек в день. То есть все население Латвии можно вывезти за 18 дней.

Директор департамента проекта Rail Baltica при Минсообщения Гатис Силовс сообщил комиссии, что в Иецаве планируется разместить рампу для разгрузки военных грузов. Это будет первая точка разгрузки поездов, прибывающих из Польши, после чего военные грузы будут доставляться к месту назначения.

В Саласпилсе же планируется создать полноценный логистический терминал с гражданской и военной частью. Учитывая, что Саласпилс находится на другом берегу Даугавы, финансирование ЕС предусмотрено только до Даугавы — от литовской границы.

Государственный секретарь Минсообщения Андулис Жидковс на заседании комиссии признал, что в ближайшие 7–8 лет строительство моста через Даугаву невозможно, поскольку отсутствует финансирование.

Парламентский секретарь Министерства обороны Лиене Гатере сообщила, что ещё на этапе разработки концепции проекта одной из его целей была военная мобильность — возможность перевозки бронетехники.

Директор одного из департаментов Минобороны Айгарс Микишко отметил, что с точки зрения военной мобильности критическим элементом проекта является логистический центр в Саласпилсе — важно иметь возможность быстро принять военные грузы на территории Латвии.

"Мы можем устранить узкое место в Сувалкском коридоре, но если в Латвии грузы застрянут и их некому будет быстро разгружать — это уже проблема. Это особенно интересует наших союзников", — подчеркнул он.