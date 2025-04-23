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Криштопанс: инвесторов найти можно, но только... на Твайку! 2 955

Политика
Дата публикации: 23.04.2025
BB.LV
Криштопанс: инвесторов найти можно, но только... на Твайку!

Евродепутат о провале с реализацией Rail Baltica и о ситуации с airBaltic.

Евродепутат Вилис Криштопанс, избранный в Европарламент по списку партии "Латвия на первом месте", крайне скептически оценивает нынешние финансово-экономические перспективы национальной авиакомпании. "Понятно, что сейчас акции airBaltic никто на биржу пускать не будет. Велик риск, что акции превратятся в ничто и будут продаваться по одному центу! А что можно хотеть, если компания вся в минусах и премьер ясно заявила, что государство в нее больше вкладываться не будет?!" - в эфире ТВ-24 оценил ситуацию Вилис Криштопанс. Он считает снятие М. Гаусса с поста председателя airBaltic правильным шагом. "Извините, но как можно было во время ковида и после, в условиях, когда компания в убытках, закупать новые самолеты? Закупка лайнеров происходит до сих пор! Это все равно, что открывать рестораны и кафе во время ковида, когда все было закрыто!" - сокрушается евродепутат. По его мнению, уволенный шеф airBaltic действовал, как аферист.

На вопрос о том, реально ли найти инвесторов для airBaltic и для проекта века Rail Baltica, евродепутат Вилис Криштопанс заметил:"Инвесторов и для airBaltic, и для Rail Baltica можно найти только в одном месте - на Твайку!"

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(2)
  • 23-го апреля

    так эта ситуация и случилась благодаря таким как он ))) он ведь первый и кричал о чистоте нации, вот вам и результат. люди не будут вкладываться в развитие страны которая откровенно вытирает ноги об тех кто им не по душе а местых инвесторов просто нету

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  • Д
    Дед
    23-го апреля

    Хи-хи! И что же они так умнеют, когда их выпирают от власти!

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