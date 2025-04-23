Baltijas balss logotype

Мистер нерешительность: президент Латвии не решился дать оценку работе Трампа и Стуканса 4 645

Политика
Дата публикации: 23.04.2025
BB.LV
Мистер нерешительность: президент Латвии не решился дать оценку работе Трампа и Стуканса
ФОТО: president.lv

Первые 100 дней пребывания Дональда Трампа на посту президента США должны оценивать граждане США, заявил в среду на пресс-конференции для журналистов Президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Он отметил, что лидеры других государств обычно не комментируют подобные вопросы, поэтому и глава ЛР воздержался от более подробных высказываний. Ринкевич добавил, что Латвия сотрудничает с США независимо от того, кто находится в Белом доме или в Конгрессе США.

Как сообщал bb.lv, Ринкевич также не решился комментировать скандал вокруг генпрокурора Стуканса.

Впрочем, вернемся к США. «У нас есть конкретные вопросы в области безопасности и экономики, которые мы решаем с новой администрацией в необходимом объеме. Мы продолжим сотрудничество и по всем приоритетным направлениям, которые для нас важны», — сказал президент Латвии.

Премьер-министр Эвика Силиня подчеркнула, что из-за перемены настроений США в Европе были приняты решения о плане вооружений "ReArm Europe". Это означает, что Европа будет усиливать собственную безопасность, искать пути её укрепления.

«В Европе произошло много изменений, но я не хотела бы говорить, что это напрямую связано с действиями президента США», — отметила Силиня.

Премьер утверждает, что США являются стратегическим партнёром Латвии. Кроме того, по словам Силини, Латвия ценит дипломатические отношения между двумя странами.

Эвика Силиня считает, что дипломатия и политика — не всегда простые и понятные вещи. По её мнению, важно то, что обе страны продолжают сотрудничество, несмотря на то, что порой "температура кажется горячее или прохладнее".

Предприниматель и бывший президент Дональд Трамп был приведён к присяге в качестве 47-го президента США 20 января. Его первые 100 дней на посту президента завершатся 30 апреля.

Читайте нас также:
#эдгар ринкевич #дональд трамп #стуканс
0
0
0
20
0
0

Оставить комментарий

(4)
  • З
    Злой
    23-го апреля

    А кто это такой?

    18
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    23-го апреля

    И это его право и как латыша, и как президента страны, ну и как педераста.

    34
    3
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    23-го апреля

    ...президента Латвии имеют в жопу. Прикольно.

    26
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    23-го апреля

    Нерешительный гей-пассив. Не вижу противоречий. Так и должно быть! Кого в жопу имеют, тот молчит и не выступает.

    32
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений?
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений?
Экономику подавать охлажденной: какой Латвия видит себя в далеком 2050 году
Экономику подавать охлажденной: какой Латвия видит себя в далеком 2050 году Эксклюзив!
«Это двуличие!» Экс-министр недоволен партнерами по коалиции
«Это двуличие!» Экс-министр недоволен партнерами по коалиции
Перед уходом на заслуженный отдых премьер Латвии сообщила, кто будет управлять республикой вместо неё
Перед уходом на заслуженный отдых премьер Латвии сообщила, кто будет управлять республикой вместо неё Эксклюзив!
«Ты в Россию?!» Латвия пригрозила лишить денег собравшегося в Москву блогера из США
«Ты в Россию?!» Латвия пригрозила лишить денег собравшегося в Москву блогера из США 5 1299
Школы Латвии будут финансировать по новой модели. Что в приоритете?
Школы Латвии будут финансировать по новой модели. Что в приоритете? 442
Приватизация только по решению Сейма! Будет референдум?
Приватизация только по решению Сейма! Будет референдум? 2 451
Так мы покупаем или продаем? Правительство ЛР начало с распродажи госсобственности, а закончила ее приумножением Эксклюзив!
Так мы покупаем или продаем? Правительство ЛР начало с распродажи госсобственности, а закончила ее приумножением 1 954

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Поток украинцев в Латвию не останавливается. Где они работают?
Наша Латвия
Поток украинцев в Латвию не останавливается. Где они работают? 22
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек
Люблю!
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек 40
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен
Люблю!
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен 46
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру?
Наша Латвия
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру? 52
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки
Дом и сад
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки 60
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений?
Политика
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений? 71
Поток украинцев в Латвию не останавливается. Где они работают?
Наша Латвия
Поток украинцев в Латвию не останавливается. Где они работают? 22
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек
Люблю!
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек 40
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен
Люблю!
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен 46

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео