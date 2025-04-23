Мистер нерешительность: президент Латвии не решился дать оценку работе Трампа и Стуканса

Первые 100 дней пребывания Дональда Трампа на посту президента США должны оценивать граждане США, заявил в среду на пресс-конференции для журналистов Президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Он отметил, что лидеры других государств обычно не комментируют подобные вопросы, поэтому и глава ЛР воздержался от более подробных высказываний. Ринкевич добавил, что Латвия сотрудничает с США независимо от того, кто находится в Белом доме или в Конгрессе США.

Как сообщал bb.lv, Ринкевич также не решился комментировать скандал вокруг генпрокурора Стуканса.

Впрочем, вернемся к США. «У нас есть конкретные вопросы в области безопасности и экономики, которые мы решаем с новой администрацией в необходимом объеме. Мы продолжим сотрудничество и по всем приоритетным направлениям, которые для нас важны», — сказал президент Латвии.

Премьер-министр Эвика Силиня подчеркнула, что из-за перемены настроений США в Европе были приняты решения о плане вооружений "ReArm Europe". Это означает, что Европа будет усиливать собственную безопасность, искать пути её укрепления.

«В Европе произошло много изменений, но я не хотела бы говорить, что это напрямую связано с действиями президента США», — отметила Силиня.

Премьер утверждает, что США являются стратегическим партнёром Латвии. Кроме того, по словам Силини, Латвия ценит дипломатические отношения между двумя странами.

Эвика Силиня считает, что дипломатия и политика — не всегда простые и понятные вещи. По её мнению, важно то, что обе страны продолжают сотрудничество, несмотря на то, что порой "температура кажется горячее или прохладнее".

Предприниматель и бывший президент Дональд Трамп был приведён к присяге в качестве 47-го президента США 20 января. Его первые 100 дней на посту президента завершатся 30 апреля.