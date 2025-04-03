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Россиян будут сажать за порчу мемориалов «‎героям СВО» 1 814

ЧП и криминал
Дата публикации: 03.04.2025
BB.LV
Мемориальная политика Путина разделяется не всеми гражданами РФ.

Мемориальная политика Путина разделяется не всеми гражданами РФ.

За последние 3 года зафиксировано более 370 случаев осквернений.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу о введении уголовной ответственности за осквернение воинских захоронений, а также памятников, увековечивающих память погибших при защите страны и ее интересов либо посвященных дням воинской славы России. Как сообщили РБК в пресс-службе Министерства юстиции, разработка данного законопроекта была осуществлена во исполнение поручения Владимира Путина.

В случае принятия документа наказание за такие действия будет аналогично санкциям за порчу или уничтожение мемориалов: штраф до 3 миллионов рублей, принудительные работы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же период. Эти меры коснутся в том числе памятников и мест захоронения участников вторжения в Украину.

По мнению заместителя председателя правления Ассоциации юристов России Игоря Черепанова, новые нормы, вероятно, будут применяться к таким действиям, как прикуривание от Вечного огня, приготовление пищи на его пламени, размещение агитационных материалов на мемориальных сооружениях и другим похожим деяниям.

Однако не все ситуации однозначны, отмечает эксперт. Например, если человек просто присел отдохнуть на краю мемориала, это может вызвать правовую неопределенность. Черепанов указывает, что отсутствие четкого определения понятия «осквернение» оставляет пространство для субъективных трактовок со стороны правоохранительных органов и судов.

Ранее охрана таких объектов регулировалась статьей 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения»), а в 2020 году была введена статья 243.4, которая предусматривала уголовную ответственность за уничтожение или повреждение мемориалов как на территории России, так и за ее пределами. При этом в действующем законодательстве не предусмотрено наказание за их осквернение. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что анализ судебной практики выявил множество случаев именно осквернения — нанесения надписей и рисунков, использования Вечного огня в бытовых целях — без намерения причинить имущественный ущерб.

С февраля 2022 года на территории России зафиксировано более 370 случаев осквернения воинских захоронений и памятных объектов, в том числе с участием несовершеннолетних. Как подчеркивают авторы законопроекта, значительная часть подобных действий совершается из хулиганских побуждений, стремления привлечь внимание в социальных сетях или под «внешним влиянием».

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(1)
  • VS
    Vad Sorry
    3-го апреля

    Прочитал два предложения, ну думаю за любое осквернение памятников, нужно сажать, вообще ни понимаю как можно издеваться над памятниками или умершими людьми? Нету разницы от веры или ещё чего то? Тот кто идёт и издевается над памятниками или религией или цветом кожи , просто человек которого нужно закрыть от общества

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