Однодневное голодание: польза или вред?

Оказывается, наш организм умеет очищаться от токсинов и даже омолаживаться во время голодания. В 2016 году за открытие этого процесса японский учёный Ёсинори Осуми получил Нобелевскую премию почти на миллион долларов. Всё дело в механизме, который называется аутофагия.

Аутофагия – это программа внутреннего обновления тела, в процессе которого, ненужные части клеток уходят, а хорошие элементы – остаются, чтобы генерировать энергию и создавать новые здоровые клетки. Благодаря аутофагии, клетка способна сражаться с попавшей в нее инфекцией, выводить токсины и омолаживаться.

Ёсинори сумел доказать, что весь механизм аутофагии начинает максимально эффективно работать тогда, когда у организма случается стресс, к примеру, такой, как голодание.

Это научное достижение доказывает, что голодание не только безопасно для нашего организма, но и способно помочь ему восстановить здоровье, укрепить силу воли, интеллект, и даже стать моложе!

ПОЛЬЗА - 4 плюса голодания

Важно хорошо понимать для чего идти на такой шаг, как отказ от пищи, иначе вы даже не попробуете.

Первый и основной пункт в пользу голодания, естественно – это очищение организма!

Начнем с того, что в наше время, любой современный человек, ест чаще и больше, чем наши предшественники. Мы едим не только много вредного, но и просто лишнего. Из-за этих излишеств, в нашем теле накапливается огромное количество токсинов, шлаков, разных отложений. Также это приводит к тому, что мы поправляемся, у нас появляется избыточный вес. Всем известно, что с появлением лишнего веса, падает иммунитет и возникают риски различных заболеваний. Но, однодневные голодания, являются наилучшей профилактикой иммунитета и очищением организма от шлаков и токсинов.

В среднем, мы привыкли, что наш дневной рацион состоит из трех приемов пищи, минимум: завтрак, обед и ужин. Плюс у нас могут быть еще перекусы в течение дня, а также мы очень любим «вкусненькое», «жирненькое» и «сладенькое». Согласитесь?

Раньше, у наших дальних-дальних предков все было не так! Раньше у людей не было такой стандартизации: завтрак, обед и ужин. Природные ритмы работали лучше, человек ел тогда, когда действительно испытывал голод. Не было такого понятия, как «трехразовое питание», чаще всего, ели два раза в день, а то и всего один раз. Это был один плотный прием пищи и перекусы. Но не такие перекусы, к которым мы привыкли, а в виде ягод, фруктов и овощей.

Но, сейчас даже не об этом, акцент больше хочется сделать на том, что мы едим в повседневной жизни. В ритме нашей жизни, мы не всегда можем контролировать качество еды, и зачастую съедаем что-то вредное, в организм попадают разные канцерогены. Даже если мы стараемся, есть полезную пищу и избирательно относимся к продуктам, которые покупаем, мы, к сожалению, не можем проконтролировать их качество и в большинстве своем, они содержат разные усилители и ГМО. Поэтому, как бы старательно мы не следили за питанием, все равно, в наш организм, так или иначе, попадают токсины.

Также, зачастую, мы любим вкусно покушать и чаще всего наедаемся до перенасыщения, поэтому у нас откладывается лишний вес и организм просто не успевает выводить все накопленное за день. Те есть наш организм, просто накапливает, накапливает, накапливает все вредные вещества, которые поступают вместе с продуктами, а на чистку времени ему не хватает.

Второй плюс, который мы получаем от голодания – это энергетический тонус.

Что нам нужно знать о влиянии голодания на нашу энергию? Ученые доказали, что более 60% наших энергетических ресурсов уходит на пищеварение.

Скорее всего, каждый имел опыт объедания… мы помним, то ощущение, которое остается после того, как мы очень плотно поели. У нас нет сил, нам хочется полежать, расслабиться, нет ни энергии, ни вдохновения что-либо делать.

А энергии у нас нет, потому что она вся утекает в живот. Наш организм отдает максимум на переваривание пищи. Особенно, если мы едим тяжелую пищу, например, жареное или если мы едим много за один прием. Понятное дело, если мы съедим салат, то организму будет не так сложно его переварить, как несколько съеденных блюд и еще если это что-то жареное или жирное… Вся энергия нашего организма уходит на то, чтобы все эти сложные элементы расщепить.

Таким образом, мы не можем полноценно работать головой, мы не хотим ни о чем думать, ничем заниматься, после обеда просто хочется отдохнуть, полежать, а все потому, что энергия уходит из мозга – в желудок.

А что еще хуже, вследствие переедания, в течении жизни, с возрастом, мы изнашиваем наш «аккумулятор» энергии, сил становиться все меньше и меньше. Возвращаясь, к примеру о предках, хочется сказать, что древний человек, как и животное, никогда не переедали, и их выносливость и выживаемость были гораздо выше нашей.

Отсюда следует вывод, что переедать крайне нежелательно, а профилактика голодания улучшает энергетический тонус и позволяет быть более выносливыми и наполненными сил!

Можно также привести по этой теме пример с аккумулятором. У кого есть павербанк (переносная зарядка), да даже мы можем проследить это на примере аккумулятора в телефоне или любом другом гаджете… Мы знакомы с тем, как работает аккумулятор и понимаем, что, чем больше и чаще мы его используем, тем его емкость становится меньше и износ увеличивается, гаджет разряжается быстрее и ему чаще нужна подзарядка.

Также и с нами, чем чаще и больше мы подключаем наш биологический аккумулятор к процессу переваривания пищи, тем больше он изнашивается и тем меньше циклов у него остается. Поэтому, голодание, это отличный способ, чтобы подзарядить свой аккумулятор, сделать его более выносливым и продлить его жизнь.

Следующий плюс, который нам дает голодание – ясный интеллект.

Польза голодания, в принципе, связана с интеллектуальными способностями. Вполне логично, что чем меньше токсинов и шлаков в нашем организме и чем больше в нем энергетического тонуса, тем лучше работает мозг и коэффициент полезного действия мозга заметно растет.

Наш мозг работает гораздо лучше, когда в организме нет шлаков и токсинов, когда биологический аккумулятор полностью заряжен, соответственно, и мозг начинает работать яснее, чище, лучше.

Так что, помимо очищения организма, помимо работы над лишним весом, избавления от токсинов, повышения энергетического тонуса, практика голодания также сильно сказывается на мозгах и интеллекте.

Ну и последний, тоже довольно важный пункт – это сила воли.

Практика осознанного голодания, увеличивает нашу ментальную силу и способность проявлять свою волю крепче. Таким образом, в других сферах жизни мы можем добиться еще больших результатов, благодаря практике голодания.

Мало кто захочет голодать просто так, когда это вынуждено, когда, допустим, тебя оставили без пищи или случилась какая-то экстренная ситуация.

Если ты делаешь голодание своей постоянной практикой, один или два раза в месяц осознанно подходишь к этому, то действительно это очень сильно дисциплинирует и увеличивает силу воли.

Когда ты подходишь к этому осознанно, эта воля потом перемещается на другие сферы нашей жизни и очень сильно проявляется в достижении разных других целей.

