Оказывается, привычные косметические средства могут найти неожиданное применение в быту. Например, обычная гигиеническая помада способна помочь на кухне и в ванной, делая уборку проще и безопаснее для поверхностей.

Хитрость для хромированных поверхностей

Многим знакома ситуация: хотим как лучше, а результат выходит не таким. Особенно это касается ухода за хромированной сантехникой. Агрессивные чистящие средства или абразивные губки легко повреждают блестящие поверхности.

Эксперты советуют простой трюк: натрите хромированный кран помадой с содержанием пчелиного воска или вазелина. Эти компоненты образуют тонкую невидимую плёнку, благодаря которой вода скатывается, не оставляя разводов и известкового налёта.

Защитный слой со временем смывается, поэтому процедуру стоит повторять периодически.

Важные советы по уходу

на хромированных поверхностях — на этикетках обычно написано «Не использовать на хроме». Не применяйте абразивные губки для повседневной уборки. Мягкая сторона губки подходит для регулярного очищения, а жёсткая — только для застарелых загрязнений или ржавчины.

Таким образом, привычная косметика может стать необычным, но эффективным помощником в уходе за домом, сохраняя блеск и чистоту сантехники.