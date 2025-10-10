Baltijas balss logotype
Как гигиеническая помада может облегчить уборку дома 0 183

Люблю!
Дата публикации: 10.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как гигиеническая помада может облегчить уборку дома

Оказывается, привычные косметические средства могут найти неожиданное применение в быту. Например, обычная гигиеническая помада способна помочь на кухне и в ванной, делая уборку проще и безопаснее для поверхностей.

Хитрость для хромированных поверхностей

Многим знакома ситуация: хотим как лучше, а результат выходит не таким. Особенно это касается ухода за хромированной сантехникой. Агрессивные чистящие средства или абразивные губки легко повреждают блестящие поверхности.

Эксперты советуют простой трюк: натрите хромированный кран помадой с содержанием пчелиного воска или вазелина. Эти компоненты образуют тонкую невидимую плёнку, благодаря которой вода скатывается, не оставляя разводов и известкового налёта.

Защитный слой со временем смывается, поэтому процедуру стоит повторять периодически.

Важные советы по уходу

  • Избегайте сильнокислотных средств на хромированных поверхностях — на этикетках обычно написано «Не использовать на хроме».
  • Не применяйте абразивные губки для повседневной уборки. Мягкая сторона губки подходит для регулярного очищения, а жёсткая — только для застарелых загрязнений или ржавчины.

Таким образом, привычная косметика может стать необычным, но эффективным помощником в уходе за домом, сохраняя блеск и чистоту сантехники.

