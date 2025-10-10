Baltijas balss logotype
Осенний цветовой тренд: насыщенные оттенки вместо пастели 0 110

Люблю!
Дата публикации: 10.10.2025
1001sovet
Изображение к статье: Осенний цветовой тренд: насыщенные оттенки вместо пастели
ФОТО: dreamstime

Три цвета, которые сделают ваш гардероб трендовым.

Осенний сезон обещает стать временем смелых и насыщенных оттенков. Если весна и лето принадлежали пастельной гамме, то сейчас в центре внимания оказались глубокие цвета, которые добавляют образам энергии и выразительности.

Как пишет Who What Wear, в социальных сетях все чаще можно увидеть стильных людей, которые отдают предпочтение ярким решениям. Среди главных фаворитов осени - королевский синий, охра и карминовый красный. Эти оттенки уже активно появляются в коллекциях дизайнеров и в стритстайл-луках.

red.jpg

sin00.jpg

Royal Blue (королевский синий) - насыщенный холодный оттенок, напоминающий глубину ночного неба; Ochre (охра) - теплый желтовато-коричневый цвет, похожий на оттенок осенних листьев или натуральной глины; Crimson (карминовый) - глубокий красный с легким оттенком бордо, сочетающий яркость и благородство.

#мода
