Отличить манипуляцию не всегда просто. Некоторые маскируются под комплименты и безобидные просьбы. Мы попросили психолога рассказать, какие виды манипуляций бывают и как понять, что вами хотят воспользоваться.

Манипуляции — осознанное или неосознанное давление, когда один человек использует психологически уязвимые места другого. Обычно он это делает, чтобы удовлетворить собственные желания. Манипулятор не учитывает эмоциональные потребности другого. Из-за манипуляций испаряется равенство в отношениях, что ведёт к их разрушению. Некоторые манипуляции выглядят вполне безобидно. Мы можем их использовать, даже не осознавая, что вредим отношениям.

Манипуляция на чувстве любви: «Если ты не сделаешь чего-то, ты меня не любишь!»

Она строится на логической ошибке — гиперобобщении. Манипулятор преувеличивает значение отказа, считает, что любящий человек обязан делать всё, что тот захочет. Это нереалистичное, искажённое представление об отношениях. Однако некоторые верят, что должны делать всё, чтобы доказать свою любовь. Тогда манипуляция срабатывает.

Как отвечать: «Я не могу сделать того, о чём ты просишь, потому что… Но это не значит, что я тебя не люблю».

Манипуляции на чувстве вины и жалости: «Что ты за человек такой, если не хочешь мне помочь?»

Мы хотим быть хорошими и одобряемыми. Это один из механизмов социальной адаптации. И наше уязвимое место. Если оно не защищено или у человека развит комплекс вины, манипуляция попадает в самое яблочко. Она тоже строится на гиперобобщении. Манипулятор строит из себя жертву или оценивает другого человека целиком по одному действию. «Если сделаешь, как я хочу, значит, ты хороший. В противном случае ты плохой». Человек бросается доказывать свою «хорошесть», спасая себя от нежелательной оценки.

Как отвечать: «Я — хороший человек. Мой отказ не означает обратного. Конкретно сейчас я не могу (или не хочу) помочь, потому что…».

Манипуляции на чувстве долга: «Я в тебя столько вложила, ты обязана делать, что я скажу»

Этот приём бьёт в ещё одно уязвимое место — чувство благодарности. При частом употреблении подобных фраз оно превращается в тяжёлое чувство долга. Человек понимает, что за всё полученное он будет платить свободой. Изначальной договорённости о таком обмене не было. Но в итоге человек оказывается на крючке, потому что цену за «всё хорошее, что было для тебя сделано» назначает манипулятор.

Как отвечать: «Я не просила столько делать для меня. Это был твой выбор. Мы не договаривались, что я тебе буду за это должна».

Манипуляции на неуверенности: «У меня больше опыта, я лучше знаю»

Неуверенность — плодородная почва для манипуляций. Когда человек не верит в себя или свою позицию, он становится лёгкой мишенью. Манипулятор пытается подавить своим авторитетом. В ход могут идти аргументы низкого качества. Например, «Я старше, значит, я прав». Он всеми средствами добивается, чтобы позиция оппонента померкла на его фоне. Однако такие аргументы редко означают компетентность.

Как отвечать: «Опыт и возраст не играют роли в этой ситуации. У меня есть чёткие аргументы в защиту своей позиции».

Манипуляции на чувстве гордости: «Сделай, пожалуйста, за меня отчёт, ты же такая умная и отзывчивая»

Фраза кажется безобидной и даже приятной. Человека хвалят. Однако, чтобы присвоить и не потерять эти комплименты, ему приходится доказывать, что он их достоин. А для этого нужно сделать отчёт. И всё, что попросит манипулятор. На самом деле он говорит следующее: «Ты умная и отзывчивая, пока делаешь, что я хочу. Если ты откажешь, получается, ты не такая». Всем хочется быть на хорошем счету. Но если одобрение других слишком важно, человек будет делать даже то, чего не хочет, лишь бы заслужить его.

Как отвечать: «Да, я умная и отзывчивая. Но делать чужой отчёт — не моя обязанность, поэтому я откажусь».

Как противостоять манипуляциям

Манипуляции по-разному влияют на человека. Например, он уверенно чувствует себя в отношениях, но не в работе. Тогда на нём не сработает манипуляция на чувстве любви, но сработает на чувстве гордости, если этим воспользуется коллега. Однако есть общие рекомендации. Манипуляции срабатывают, если человек не уверен в себе, излишне пытается понравиться другим и не может защитить свои границы.

Чаще говорите нет

Если между вами и другим человеком не было договорённости, что вы должны что-то делать, вы можете отказать. Начинайте с маленьких вещей. Например, скажите подруге, что не можете посидеть с её котом, если у вас уже другие планы. Постепенно переходите к чётким «нет» в семье или на работе. Так вы прокачиваете личные границы. Через них манипуляциям пробиться сложнее.

Прислушивайтесь к своим желаниям

В следующий раз, когда откликнетесь на чью-то просьбу, спросите себя: «Зачем я это делаю?» Постарайтесь ответить честно. Возможно, это не искренняя помощь. Вы просто хотите доказать свою любовь, работоспособность, талант. Или избежать чувства вины за то, что не помогли, ведь человек столько для вас сделал.

Работайте с самооценкой

Гораздо сложнее воспользоваться человеком, который уверен, что ему не надо никому ничего доказывать. Ведь он сам знает о своих способностях, таланте и уме. Когда манипулятор попытается доказать, что вы — плохой и недостойный человек, здоровая самооценка поможет этому противостоять. Учитесь замечать свои достоинства и вспоминайте о них почаще. Принимайте комплименты, а неудачи воспринимайте как полезный опыт. Ставьте реалистичные цели и отстаивайте свои границы, чтобы не подкармливать неуверенность в том, что вы чего-то не можете.